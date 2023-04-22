Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna sert tepki: Durduk yere mezhep tartışması çıkarıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı "Alevi" videosuna sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Durduk yere mezhep çatışması açıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye mezhep sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından hangi mezheptensin lafı duydunuz mu? Şimdi birileri eski Türkiye'nin bu konularını kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Muhalefeti sert sözlerle hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosuna tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE KİMSE KİMSEYE MEZHEP SORMAZ"

Muhalefetin seçim öncesi mezhep tartışması çıkarmaya çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durduk yere mezhep çatışması açıyorlar. Halbuki bu ülkede kimse kimseye mezhep sormaz. Bugüne kadar Erdoğan'ın ağzından hangi mezheptensin lafı duydunuz mu? Seçim öncesi havayı bozma çalışmaları bu ülkede zemin tutmaz." dedi.

"SEN SECCADEYE AYAKKABIYLA BASABİLİRSİN"

Erdoğan, "Sen seccadeye ayakkabıyla basabilirsin. Türkiye fotoğrafı 85 milyonun tümüyle ortaya çıkan bir portedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arakasına sığınarak ülkeyi karanlığa gömenlerin devri yok oldu. Şimdi birileri eski Türkiye'nin bu konularını kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına el uzatılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KANDİL'DEN TERÖRİST BAŞLARI BAY BAY KEMAL'E DESTEK VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Milletimizle birlikte bu terör örgütlerini Cudi'de Gabar'da Besler dersinde mağaraların gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın bundan sonra da gömmeye devam edeceğiz. Kandilden terörist başları Bay bay Kemal'e destek veriyor. Benim milletim teröristlerin destek verdikleri CHP'yı İP'e destek vermeyecektir. 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimizle sona erecektir. Bu tek parti faşizmi zihniyetli artığı sandığa gömmeye var mıyız?"

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Alevi" notuyla bir video paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde ilk kez oy verecek gençlere seslenmişti. Kılıçdaroğlu, şunları söylenmişti: "Sevgili gençler. Bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi, buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler, duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duyuyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız, mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.

"ALLAH'IN VERDİĞİ BİR CANIM VAR, KUL HAKKI YEMEM"

İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyet'in bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum, mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir, onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

"ARTIK KİMLİKLERİ KONUŞMAYACAĞIZ, BAŞARILARI KONUŞACAĞIZ"

Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu'dan çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?

"GELİN BU EŞİĞİ HEP BİRLİKTE AŞALIM"

Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesine hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum. Ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum."