Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği olaya da değindi.

"Sığınmacı nefreti ve yabancı düşmanlığını körükleyerek hiçbir yere varılamaz" diyen Erdoğan, "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemlerdir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz" ifadelerine yer verdi.

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