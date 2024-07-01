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Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği olaya ilişkin bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin zehirli söylemleridir. Vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği olaya da değindi.

"Sığınmacı nefreti ve yabancı düşmanlığını körükleyerek hiçbir yere varılamaz" diyen Erdoğan, "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemlerdir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz" ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

doğru olayların sorumlusu bu suçu işleyen onları memlekete doluşturanlar değil hele onlara oy verenlerin hiç suçu yok ülkeyi ne hale getirdiler

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