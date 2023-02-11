Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Deniz Baykal için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında Baykal için "Türk siyasetinin değerli ismi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

"ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;

VEFAT HABERİNİ KILIÇDAROĞLU VERDİ

Kılıçdaroğlu, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi. Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

TAZİYE MESAJLARI ART ARDA GELDİ

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Baykal'ın vefatının ardından paylaştığı mesajında, "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal'a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim" dedi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili sayın Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

- Eski başbakanlardan Tansu Çiller de Baykal için bir mesaj yayınladı. Çiller mesajında şu ifadelere yer verdi: "CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Başbakanı olduğum, kendisinin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak yer aldığı 52. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde birlikte görev yaptık. Özellikle Gümrük Birliği'nin uygulanmaya başlaması sürecinde Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Avrupa Birliği'nin insan hakları ve özgürlükler alanındaki normlarının Türkiye'de uygulanması konularında uyum içerisinde bir çalışma yürüttük. Kendisi bir vatanseverdi. CHP'nin davasını tanımlamış, inanmış ve o ilkelere bağlı kalmıştır. Siyasetteki mücadele dolu yaşamı bundan sonraki nesillere ilham kaynağı olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun."