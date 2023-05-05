Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırdılar (2)

ERZURUM'DA VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Van mitinginin ardından Erzurum'a geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan miting alanında halka hitap eden Erdoğan, 21 yıldır yol arkadaşı olan Erzurum'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Erdoğan, "2002'den beri aramıza kimseyi sokmadık, saflarımız sıkı tuttuk, sağlam ve güçlü tuttuk. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde sırt sırta verdik. İnşallah şimdi de Türkiye yüzyılını beraber inşa edeceğiz. Bir duvar tuğlaları misali birbirimize kenetleneceğiz. Bizi bölmesine, ayırmasına, nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek, kan ve kaos tüccarları dışında kimse feryat etmeyecek. Şimdi Van'dan geliyorum. Van'da maşallah muhteşem bir katılım vardı. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında kimse kaybetmiş hissetmeyecek. 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle yaşlısıyla kadını erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. AK parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk Milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da gözleri yaşlı elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahsun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Ay yıldızlı bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'da 100 milyonlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı? Onun paçavrası var. Onda kitap var mı? İşte bu kitapsızlara inşallah 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz. Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil'dekiler haindir. Kandil'dekiler benim Diyarbakırlı annelerimin maalesef yavrularını kaçıran hainler. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs bizimle birlikte kalbi bizimle çarpan milyonların bayramı olacak. Kapı kapı dolaşacağız. Ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Yüreği burkulmuş kalbi kırılmış kim varsa helallik isteyecek, mutlaka onların da gönlünü kazanacağız. 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatacak. Bu kardeşiniz ve Cumhur İttifakı için desteğini talep edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasında Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "Ağacın kurdu içinde olur' derler. Türkiye yüzyılı vizyonumuz karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce altı benzemez bir masa etrafına topladılar. Sonra masanın altında olanı eklediler. Kimdi o? HDP. Ardından masaya iki tane de belediye başkanı iliştirdiler. Bu arada masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı ama üç gün içinde tıpış tıpış yerine oturdu. İttifak ortaklarından yediği 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı. Şimdi CHP geçen hafta Erzurum'a gelmiş. Güvenlik gerekçesiyle iptal etmişler. İYİ Parti gelmiş sadece esnaf ziyareti yapmış. 300 kişi etrafında toplanmış. En son HDP bin 500 kişiyle Hınıs'ta miting yapmış. Ben şimdi buradan Hınıs'taki kardeşlerime de sesleniyorum; bunlardan ne bekliyorsunuz. Benim Hınıslı kardeşim imanlıdır, inançlıdır. Bu imansızlara, bu kitapsızlara, bu ezansızlara artık hadi buradan delmeyecek misiniz? Bu masanın etrafındakiler anlaşamıyor, her gün kavga ediyorlar. Ama iş birbirlerine makam, koltuk dağıtmaya gelince kimse bunların eline su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar. FETÖ'cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Birine siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi vermişler, ajansın ezberlettiği metni sağda solda tekrarlayarak görevini yerine getiriyor. Diğerine Selo'nun havariliğini yapma vazifesi yüklemişler. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içerde. Ne diyor bay bay Kemal? 'Onları da çıkaracağız' diyor. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Bir başkasına mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin demişler, diğer iki tanesine de AK Parti'den koparabildiğiniz kadar oy kopartacaksınız diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini milliyetçi görünümlü ortağı İYİ Parti'ye vermişler. En zor durumda olan bu ortak cami ile kilise arasında kalmış beynamaz misali, kontrolünü kaybetmiş bir şekilde hergün sağa sola savrulup duruyor. Allah bir an önce bu cendereden kurtulmayı nasip eylesin. Bir iki ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri güvenmedikleri defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Daha kendi sorunlarını çözemiyorlar, çıkmışlar bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Rotası, çizgisi, ilkesi olmayan böyle bir masadan ülkeye hayır gelir mi? Pensilvanya ile Kandil'le iş birliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Daha teröriste terörist diyemeyenler insanımızın canını, malını, ırzını koruyabilir mi? Alevi Sünni diyerek Türk, Kürt diyerek bu milleti bölenler 85 milyonu bir arada barış içinde yaşatabilir mi? Avrupa'dan aferin almak için kırk takla atanlar Türkiye'nin başını dik tutabilir mi? Otel odalarında gizli saklı pazarlık yapanlar ekonomiyi ihracatı turizmi geliştirebilir mi: Bunlardan ülkeye de hayır gelmez, millete de hayır gelmez. Erzurum'a zaten hiç hayır gelmez. İnşallah 14 Mayıs'ta gizli açık ortaklarıyla birlikte bu kumar masasını tasfiyeye var mıyız? Türkiye'yi ve Türk siyasetini bu kifayetsiz muhterislerden kurtarmaya var mıyız? Bay bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay bay Kemal Kandil'le yürüyor, Kandil'in uşaklarıyla yürüyor. Biz milletimizle yürüyoruz" diye konuştu.

Salih TEKİN/ ERZURUM,