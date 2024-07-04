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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Çin ve Belarus liderleriyle görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi öncesi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Erdoğan Astana temasları çerçevesinde günün erken saatlerinde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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