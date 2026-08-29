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Mekke'nin ardından Suriye'de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi

Mekke'nin ardından Suriye'de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi Haber Videosunu İzle
Mekke'nin ardından Suriye'de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
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Suriye'nin Humus kentinde etkili olan şiddetli toz fırtınası, gökyüzünü kızıl renge çevirirken görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. Bölgede kuvvetli rüzgar ve kararsız hava koşulları etkili olurken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

  • Suriye'nin Humus kentinde şiddetli toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi ve görüş mesafesi yer yer neredeyse sıfıra indi.
  • Bir gün önce Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili olmuş, Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet etmişti.
  • Suudi Arabistan'ın Medine kentinde 27 Ağustos'ta kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düşmüştü.

Suudi Arabistan'da Mekke ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından Suriye'de de şiddetli toz fırtınası görüldü. Humus kentinde etkili olan fırtına gökyüzünü kızıl renge çevirirken, yoğun toz nedeniyle görüş mesafesi yer yer neredeyse sıfıra indi.

HUMUS'TA GÖKYÜZÜ KIZILA BÜRÜNDÜ

Suriye'nin Humus kentinde bugün etkili olan şiddetli toz fırtınası, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Havaya yayılan yoğun toz nedeniyle gökyüzü kızıl bir görüntüye büründü.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, fırtınanın oluşturduğu görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

MEKKE'DE DE ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI ETKİLİ OLMUŞTU

Bir gün önce Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili olmuş, kuvvetli rüzgar nedeniyle bölgede bulunanlar zor anlar yaşamıştı. Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet ettiği anlar da kameralara yansımıştı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde ise 27 Ağustos'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düşmüş, ziyaretçiler kapalı alanlara sığınmak zorunda kalmıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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