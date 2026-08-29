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Deniz Gül, Galatasaray için kararını verdi

Deniz Gül, Galatasaray için kararını verdi
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Süper Lig devi Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'dan Deniz Gül'ü transfer etmek için vites artırdı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti. Sarı-kırmızılıların Porto ile pazarlıklara devam ettiği aktarıldı.

Hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray, Portekiz ekibi Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül’ü kadrosuna katmak için vites artırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki golcü oyuncunun transferini bitirmek adına Portekiz kulübüyle olan temaslarını ve pazarlıklarını yoğunlaştırdı.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Transfer sürecinde en kritik gelişme ise genç futbolcunun tutumu oldu. Kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek isteyen milli forvet, Galatasaray’ın teklifini kabul ederek transferine onay verdi. Transferin gerçekleşmesini çok isteyen Deniz Gül'ün, kulübü Porto’ya kolaylık gösterilmesi ve ayrılığına izin verilmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.

PORTO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray’ın Portekiz temsilcisine 12 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis teklifi sunduğu ifade edilirken, Porto’nun beklentileri nedeniyle görüşmeler hassasiyetle yürütülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun kararlı duruşunu da arkasına alarak transferi kısa süre içerisinde olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.

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