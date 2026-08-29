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Yeni takımını duyanlar çok şaşkın! Alvaro Morata'dan 2. Lig itirafı

Yeni takımını duyanlar çok şaşkın! Alvaro Morata'dan 2. Lig itirafı
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İtalya Serie A ekibi Como'dan İspanya La Liga 2. Lig ekiplerinden Leganes'e transfer olan Alvaro Morata, transferiyle ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Geride bıraktığımız yıllarda Galatasaray'da da forma giyen Alvaro Morata, İtalya Serie A ekibi Como'dan İspanya La Liga 2. Lig ekiplerinden Leganes’e transfer oldu. Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan Alvaro Morata, yeni takımına imza atmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''HAYAT SADECE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN İBARET DEĞİL''

Transfer sürecine dair içten değerlendirmeler yapan 33 yaşındaki İspanyol forvet, Devler Ligi arenasında boy gösteren kulüplerden teklifler almasına rağmen tercihini Leganes’ten yana kullandığını belirtti. Karar aşamasının kendisi için son derece kolay olduğunu vurgulayan Morata "Bana inandılar, ben de bu projeye inandım. Kolay bir karardı. Hayat sadece turnuvaları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan ibaret değil." ifadelerini kullandı. 

YENİDEN İSPANYA'DA OLMAKTAN MUTLU

Kariyerine yeniden ülkesi İspanya’da devam edeceği için büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren tecrübeli santrfor, transferin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı kulüp yöneticilerine ve başkana özel olarak teşekkür etti. 

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