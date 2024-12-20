Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na geldi. Erdoğan, burada çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"MARDİN'İN BİR MAHALLESİ DE HALEP'TİR, HUMUS'TUR"

Suriye'de devrilen Esad rejimi ve son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır" dedi. Erdoğan açıklamasının devamında "Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humus'tur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır" ifadelerini kullandı.

"BAAS REJİMİ DEVRİLELİ 2 HAFTA OLDU, CHP'DEN MANTIKLI BİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Özgür Özel'i, 'Beşar Esad ile görüşmeliyiz' açıklamaları üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak yeterli. Dış politikaya dair hiçbir fikirlerinin olmadığını son iki haftada tekrar gördük. Baas rejimi devrileli 2 hafta oldu. Bugüne kadar CHP'den mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı" dedi.

"CHP SEÇMENİ BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ"

Erdoğan şöyle devam etti:

Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi. Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak, kurdukları her cümlede makyajları dökülecek.