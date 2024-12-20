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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in, Suriye'de Beşar Esad devrilirken, 'Esad ile görüşelim' açıklamasını eleştiren Erdoğan, "CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na geldi. Erdoğan, burada çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

"MARDİN'İN BİR MAHALLESİ DE HALEP'TİR, HUMUS'TUR"

Suriye'de devrilen Esad rejimi ve son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık. Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır" dedi. Erdoğan açıklamasının devamında "Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humus'tur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi

"BAAS REJİMİ DEVRİLELİ 2 HAFTA OLDU, CHP'DEN MANTIKLI BİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Özgür Özel'i, 'Beşar Esad ile görüşmeliyiz' açıklamaları üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Muhalefetin çapını görmek için Suriye'deki gelişmelere bakmak yeterli. Dış politikaya dair hiçbir fikirlerinin olmadığını son iki haftada tekrar gördük. Baas rejimi devrileli 2 hafta oldu. Bugüne kadar CHP'den mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı" dedi.

"CHP SEÇMENİ BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ"

Erdoğan şöyle devam etti:

Bölgemizde olup bitenleri takip etmiyorlar. Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi. Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak, kurdukları her cümlede makyajları dökülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

ben kimseyi aramıyorum şahsen bana göre akpsi chpsi mhpsi demi alayı gitmeli yeniler gelmeli bu adamlara siyaset yasaklanmalı el birligi ile ülkeyi mafettiler. milleti dinden soguttular.

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Kemal Kılıçdaroğlu sağlam siyasetçi, israfçı değil. 10 yıl yapılması gerekeni dedi en son yaptılar: Sisi ile görüşme. Rabia mı uydurak yalan dolan istismar çıktı. 10 sene sonra bakalım Essad belkide Türkiyede mecliste görüşma yapar mı…. AKP MHP ye güven yok!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah yar ve yardımcınız olsun sayın cumhurbaşkanım İnşallah sırada Kudüs

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Haber YorumlarıJokerAllame:

güzel Türkiye arıyor ama akkepe ile imkansiz

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Haber YorumlarıTarik Ardic:

22 yıldır Türkiye yi sen yönetiyorsun ekonomi anası ağlamış gençlerin geleceğini çaldın emekli kan ağlıyor asgari ücret ev kirası bile değil gelmişin CHP suçlu

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