Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük yankı uyandıran sözlerine açıklık getirdi: Birileri yanlış anladı

AK Parti TBMM Grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ifade ettiği "2023 için son kez destek istiyoruz" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan, "Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oldukça coşkulu bir atmosferin oluştuğu toplantıda Erdoğan'ın sözleri sık sık partililerin sloganlarıyla kesildi.

"BİRİLERİ YANLIŞ ANLIYOR"

Konuşmasının bir bölümünde daha önce yaptığı "2023 seçimler için son kez destek istiyoruz" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız." ifadelerini kullandı.

SİYASETİ BIRAKMA SİNYALİ OLARAK ALGILANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaseti bırakma sinyali olarak yorumlanan "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz" sözlerine açıklık getirmiş ve "AK Partiliyim. Partimden hiç ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? İkinci kez aday olma şansımız var. Parlamentoda da ciddi bir destek almamız halinde bundan sonraki 5 seneyi de güçlü şekilde yürüteceğiz" demişti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Her hükümet ve parti programımız bir eser ve hizmetleri paylaştık. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyor. Varsın birileri ucube masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin gerçeği sanarak kendi devletine karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz yatırımla, istihdamla, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

"YAPTIKLARIMIZI GİRİZGAH KABUL EDİYORUZ"

Biz demokrasimizi güçlendireceğiz, biz mazlumların sesi mağdurların umudu olarak ülkemizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Milletimiz seçim sandığına gittiğinde hezeyanlara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kimin hangi ümidi verdiğidir. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılının inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma ve etkin uygulama kabiliyetini kullanıyoruz. Ne diyor Hayyam; 'Bir sır daha var, çözdüklerimizden başka! Bir ışık daha var, bu ışıklardan başka. Hiç bir yaptığınla yetinme, geç öteye: Bir şey daha var bütün yapıtlardan başka.'

HİZMETE ALINAN PROJELER

Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu'nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık. Hava yollarında Rize-Artvin Havalimanı ve Tokat Havalimanını hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında, Gaziantep Gaziray, Tavşantepe Sabiha Gökçen metrosunu açtık. Milli Elektrikli Tren Seti'ni ürettik.

HİZMETE ALINACAK PROJELER

Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz. Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz.Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

"ELEKTRİKTE YÜZDE 50, DOĞAL GAZDA YÜZDE 75 DEVLET DESTEĞİ SAĞLADIK"

Elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2.9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Doğalgaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73'e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Silivri tesisindeki doğalgaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğalgaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz."