Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak

MHP lideri Bahçeli'nin sözleri ile başlayan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne "Silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısı ile devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. Pkk'nın silah bırakması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PKK BUGÜN YARIN SİLAH BIRAKACAK, ÖRGÜTÜ FESHEDECEK"

Dün sabah AK Parti Genel Merkezi'nde bir grup milletvekili ile istişare toplantısında bir araya gelen Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik açıklamalarda bulunup, hassasiyet vurgusu yaptı. Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin "Hedefimize ulaşma konusunda çok kararlıyız. Süreci bu noktaya kadar çok temkinli şekilde getirdik. Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci iyi götürmemiz lazım. Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Süreci sonuna kadar götürüp netice alacağız" ifadelerini kullandı.

SABAH KUŞAĞI İÇİN DE TALİMAT VERDİ

Öte yandan toplantıda, televizyonların gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları da gündemdeydi. Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz'ın bazı programların adını tek tek sayarak, "Bu programlar milletimizin ahlâkını bozuyor. Gençlerimizi gayrimeşru ilişkilere özendiriyor. Yasal düzenleme yapılması lazım" görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Erdoğan, konuya ilişkin olarak ilgili bakanlara talimat verdi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.