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Erdoğan: "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"

Politika Haberleri

Erdoğan: 'Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ savaşının akabinde izlenen anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için elbette sonuçları olacaktır."

"Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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