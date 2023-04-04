Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarını ziyaret etti. Erdoğan'a burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti. Daha sonra Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.