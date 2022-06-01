Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (3) - Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TURKEN Vakfının Amerika'daki yurt binasının inşaatını diline dolayan Kılıçdaroğlu'nun, mesela FETÖ'nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, Pkk'nın oradaki faaliyetlerinden şikayetçi olduğunu hiç görmedik." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, her eser gibi İstanbul'daki Millet Bahçesi'ne de çamur atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak, "aklınca Kandil'e selam çaktığını" ifade etti.

Van'ın dışlanmışlığından, terk edilmişliğinden söz ederken, bu şehri 2011'deki depremin ardından adeta sıfırdan yeniden inşa ettiklerinden bile haberi olmadığını belirten Erdoğan, "Bu depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun sen Bay Kemal? Acaba sen ondan sonra kaç kere Van'a gittin? Kaç kere Erciş'e gittin, kaç kere Edremit'e gittin, kaç kere acaba Van'ın merkezini dolaştın?" diye sordu.

Bugüne kadar Van'a en az 35 milyar harcama yaptıkları bilgisini veren Erdoğan, "Altyapısı, üstyapısı, hele hele Edremit adeta denize nazır villa diyeceğim, bu hale geldi. O binalar villa görüntüsünde, oraya böyle bir estetik kazandırıyor. Erciş'e geliyorsunuz, öyle. Çünkü, biz biliyorsunuz 'Van Gölü' demiyoruz, 'Van denizi' diyoruz. Bütün bunları en güzeliyle bir taraftan Van Gölü Bitlis'e bakıyor; Erciş, Edremit bütün buralara bakan yer ama, Bay Kemal'e sorsanız, Kağıthane'ye 'kağıttepe' dediği gibi, buraya da herhalde benzer bir şey söyler. Haritadaki yerini bile gösteremez." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi ömrünün büyük bir kısmının buralara sık sık yaptığı ziyaretlerle geçtiğini belirten Erdoğan, "Biz böyle çalıştık. Hala da böyle çalışıyoruz. Van'da eğer PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı, inanın şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız. Onların döneminde bile buraya, DSİ'nin böyle bir görevi yok, olmadığı halde Van'a suyu biz götürdük." dedi.

Büyükşehir Belediyesi statüsünde olduğu için suyu kendisinin temin etme zorunluluğu olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" İstanbul'da aldığımız zaman İstanbul'da su var mıydı? Yoktu. Susuz bir İstanbul vardı. Kimden almıştık? CHP'den. CHP'den aldığınız İstanbul'da elhamdülillah susuzluğu en kısa zamanda giderdik ve İstanbul'u suya kavuşturduk ama bay Kemal bunları bilmez. Bu, bilgi fukarasıdır, siyasetin fukarasıdır, anlamaz bu işlerden. CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, İstanbul'u yaşadınız, Ankara'yı yaşadınız; Van'daki kardeşlerime sesleniyorum, siz de Van'daki o felaketi yaşadınız. Daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olanlar kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı. Aslında bunların hepsinden haberi var ama bunların gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, ağzı, dili var konuşamaz. Niye? Kalpleri mühürlüdür.

Devletin kaynaklarının terör örgütüne aktarılmasının önünü kesmek için kullandığımız belediye başkanvekili yöntemini öyle anlatıyor ki sanırsınız ses Kandil'den geliyor. Kendi belediye başkanlarının güya hizmetlerini anlatırken, doğrusunu yanlışını bir kenara bırakarak söylüyorum, öyle rakamlar veriyor ki toplamı bizim bir ilçe belediyemizin yaptıklarına denk gelmiyor. Arkadaşlar, bay Kemal, suyu akmayan musluğu açmak suretiyle çok büyük yatırım yaptığını söyleyecek kadar zavallı. 'Kimseye ayrım yapmadan veriyoruz' dediği sosyal desteklerin toplamı, bizim herhangi ortalama bir il veya büyükçe ilçe belediyemizin seviyesine çıkamıyor. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarını, 'millete hizmet için verilen kaynakları çalanın yakasına önce ben yapışırım' diyerek destekleyeceği yerde, bunları 'belediyeleri engelleme çabası' diye takdim ediyor. Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük hırsızdır. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını belli etmiştir. Van'ı överken, bu şehri İranlılar için nasıl cazip hale getireceğini anlatan da Kılıçdaroğlu; ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de yine Kılıçdaroğlu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu zat inanın yalancı. Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje. Çünkü bu zat bir aparat. Bu zatın partisinin başına kaset komplosu ile geçirildiği günden beri Türkiye'nin milli çıkarlarına karşı sinsi bir savaş vermekten başka iş yaptığını gördünüz mu? Yine bu zatın ülkede yapılan tüm eserleri ve hizmetleri engellemeye çalışmaktan başka bir gayretine şahit oldunuz mu?

Ana muhalefet, yavru muhalefet; ne diyorlar? Gelmeyecekler de 'Biz gelirsek, bunların verdiği işi alan müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız.' Siz ne cinssiniz ya? Devlette devamlılık esastır. Bunu nasıl dersin? Söke söke... Bu ülkede yargı var, biz bir hukuk devletiyiz. Nasıl vermezsin? Şakır şakır ödemeye mecbursun. CHP'nin milletvekili olmuş olan müteahhitlerine, 'Bu CHP'li müteahhit, dolayısıyla ben buna ödeme yapmam.' demedik. Hepsinin ödemesini şakır şakır yaptık ve iş de verdik. Niye? Bizde böyle bir kin yok. Bizde, gerçekten, samimi olarak işini yapana, yatırım yapana her zaman destek var."

"Bu zatı daha da çatlatacağız"

"Bu zatın Demirtaş'ından Kavala'sına, FETÖ'cülerinden PKK'lılarına kadar ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, hatta bunun için Ankara'dan İstanbul'a yürümekten başka bir çabası var mı?" sorusunu yönelten Erdoğan, "TURKEN Vakfının Amerika'daki yurt binasının inşaatını diline dolayan Kılıçdaroğlu'nun, mesela FETÖ'nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, PKK'nın oradaki faaliyetlerinden şikayetçi olduğunu hiç görmedik" diye konuştu.

Bu yurdun Amerika'da eğitim görecek öğrencilere hizmet vermek üzere yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Peki Kılıçdaroğlu bu yurdu binbir türlü iftirayla diline dolayarak kime hizmet ediyor dersiniz? Rahmetli Muhammed Ali'nin çiftliğini de aynı vakfımız vasıtasıyla öğrencilerimizin hizmetine sunarak bu zatı daha da çatlatacağız daha da kıvrandıracağız." dedi.

"Bu zatın eğitim faaliyeti yürüten vakfımıza yaptığı her iftirayı burnundan fitil fitil getirmek de öteki dünyada yakasına yapışmak da boynumuzun borcudur" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim çoluğumuzla çocuğumuzla uğraşmayı ailemizle uğraşmayı adet haline getiren bu zatın cemaziyelevvelini ortaya dökmesini de biliriz, bize yakışmaz, onun için sesimizi çıkarmıyoruz. Yalan olduğu ilgili kurumlar tarafından da mahkemeler tarafından da defalarca ispatlanmış konuları sanki ilk defa söylüyormuş gibi sürekli tekrarlama ısrarı, şahsiyetli bir adamın yapacağı iş değil." diye konuştu.

(Sürecek)