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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehide rağmen Gazze teslim alınamadı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"21 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret vesilesiyle kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan'a iade-i ziyarette bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz sene ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yıl dönümüydü. Münasebetlerimizi 2004 yılında kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. Bugün değerli dostumla ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Stratejik ortaklık tesisine yönelik ortak bildiriyi az önce imzaladık. Bu ortaklığın ülkelerimize Orta Asya'ya ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum.

"TİCARETİMİZDE 100 MİLYON DOLAR RAKAMINI GEÇTİK"

Bugün bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bütün bu belgeler ilişkilerimiz ahti zeminini güçlendirecektir. Moğolistan'ın açıkladığı mega projeleri de dikkate almak suretiyle inşaat altyapı ulaştırma savunma sanayi madencilik turizm ve tarım diğer sektörlere odaklanmayı hedefliyoruz. Şirketlerimize ortak projeler geliştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaretimizde 100 milyon dolar rakamını geçtik. bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugün bunu artırıcı konular üzerinde durduk. Orhun Müzesi'ni 2008 yılında hizmete sunmuştuk. Buy defa Bilge Tonyukuk yazıtlarının korunması için TİKA'nın işbirliğiyle yürütülen müze inşaatını bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

"GAZZE TESLİM ALINAMAMIŞTIR"

Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra Suriye, Filistin ve Ukrayna gibi bölgesel ve küresel konuları da ele aldık. BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki dayanışmamızı güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti savunma sanayi ürünlerimizi incelediler. Yarın da İstanbul'da Baykar'ı ziyaret edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Van'ı da ziyaret etmek suretiyle 2022 yılında Türk ve Moğol arkeologların çalışmalarıyla keşfedilen İlhanlı hükümdarının yazlık sarayı kazı alanında incelemelerde bulunacaklar. İsrail ve Filistin arasında varılan mutabakat anlaşmasına da değinmek istiyorum. Mutabakatın tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. 50 binden fazla şehit vermesine rağmen Gazze teslim alınamamıştır. Gazze sokaklarına taşınan sevinç bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. İnsanı yıkımı ve ihtiyaçları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bizi bekliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 binden fazla şehide rağmen Gazze teslim alınamadı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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