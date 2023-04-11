Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 il hızlı trenle birbirine bağlanıyor

AK Parti'nin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde hızlı tren projelerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) milletvekili aday listelerini veren AK Parti'de sıra seçim beyannamesine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.

"DEMİRYOLU AĞINI 28 BİN 600 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren projelerinin devam edeceğini belirtti. Yeni hatların açılmasıyla birlikte ülke genelinde 11 ilin birbirine hızlı tren ağıyla bağlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Milletimize en çok eser kazandırdığımız alanlardan biri olan ulaşımda, otoyol ve bölünmüş yol projelerimiz ile havalimanı inşaatlarımızı tamamlarken, yeni dönemde ağırlığı raylı sistemlere vereceğiz. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağımızı 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz.

"11 İL HIZLI TRENLE BİRBİRİNE BAĞLANACAK"

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ülkemizin, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili, birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52'ye çıkartacağız. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız.

"YENİ LİMANLARLA LOJİSTİK GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ"

Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli'nde yapacağımız yeni limanlarla, lojistik gücümüzü artıracağız. Çok modlu kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarıyla, yatırımın ve üretimin ülkenin her köşesine yayılmasını sağlayacağız. Kanal İstanbul'un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz."