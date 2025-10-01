Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 saatlik konuşmasında Sırrı Süreyya Önder'i özel olarak andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaklaşık bir saat süren bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında 18 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i özel olarak andı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN MİMARLARINDAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR"

Erdoğan konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Sayın Bahçeli geçtiğimiz yıl Terörsüz Türkiye için düşüncelerini paylaştı ve gerekli adımlar atılarak önemli mesafe atıldı. Terörsüz Türkiye'nin mimarlarından olan sayın Bahçeli'ye ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi.

DEM PARTİ'YE TEŞEKKÜR, ÖNDER'E RAHMET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca DEM Parti heyetine şükranlarını iletti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir yıllık süreçte Türkiye'nin terörden arındırılmasında DEM Parti ve heyetine de şükranlarımı sunuyorum. Sayın Sırrı Süreyya Önder'i de buradan rahmetle anıyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜ FESHİNİ DUYURDU"

Erdoğan, terörle mücadele sürecinde gelinen noktaya da değindi:

"Terör örgütü de feshini duyurmuş ve sembolik törenle silahlarını yakmış ve terör belası böylece bitme noktasına gelmiştir. Sürecin hassas olduğunun farkındayız. En başından beri olumlu bakıyor ve olumlu bakmak için çaba sarf ediyoruz."

"TÜRKİYE EGEMENLİĞİNDEN TAVİZ VERMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tavizsiz duruşunu da vurguladı:

"Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dünyevi güç karşısında taviz vermez, diz çökmez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bazı partilerin tahrikleri ile zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız müsterih olsun. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğin güçlenmesidir."

"KOMİSYON ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ DONELER SUNACAK"

Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarına da değinen Erdoğan, "TBMM'deki komisyon çalışmalarını tamamlayınca elimizde önemli doneler olacaktır. Önerilerin hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecek" dedi.

"SİLAH İLE ÇÖZÜM OLMAZ"

Konuşmasını çözüm sürecine vurgu yaparak sürdüren Erdoğan, "Bu komisyon da göstermiştir ki silah ile çözüm olmaz. Her şey saygı çerçevesinde konuşulabilir, tartışılabilir ve istişare edilebilir. Milli dayanışma komisyonumuz bu olgunluğu sergilemiş ve Türkiye'nin bu olgunluğa eriştiğinin delili olmuştur. Komisyon üyelerine teşekkür ediyor, bundan sonraki oturumlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.