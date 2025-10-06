Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun Öcalan'ı dinlemesi müzakere anlamına gelmez

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun, dinleme faaliyetlerini tamamladıktan sonra hazırlayacağı bir raporla görevini sonlandırması bekleniyor.

MHP'NIN ARDINDAN DEM'İN İSTEĞİNE BİR OLUMLU YANIT DAHA

Bu süreçte DEM Parti, "kalıcı çözüm için gereklilik" diyerek komisyonun, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı dinlemesini talep ediyor. MHP'nin de destek verdiği bu talebe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da yeşil ışık geldi.

"İTİRAZLAR YERSİZ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili de olan Uçum, Öcalan'ın dinlenmesi talebine yönelik itirazların temelsiz olduğunu vurguladı. Komisyon sürecine dair beklenen yol haritasını da paylaşan Uçum, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'nin yeni yasama yılında, halkın ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı yasama ve denetim çalışmaları ile seçim işlemlerinden oluşan rutin gündeminin yanında, rutin dışı faaliyetleri ve yasama işlemleriyle de öne çıkacağı görülüyor."

"KOMİSYON MÜTHİŞ BİR DENEYİM ÜRETMİŞTİR"

"Çalışmaları süren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme faaliyetinin yakın zamanda tamamlanacağı anlaşılıyor. Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü dinleme faaliyetleri son derece faydalı olmuştur. Demokratik pratik açısından önemli katkılar sağlamıştır. Hiç kimse bu faaliyeti küçümsememelidir. TBMM'nin toplam iradesini temsil eden bu heyetin kapsayıcı yaklaşımı, Türkiye'nin demokrasi tecrübesi açısından müthiş bir deneyim üretmiştir."

İKİ İTİRAZI DİLE GETİRDİ

"Öcalan'ın İmralı'da dinlenmesi hususu da tartışılıyor. Buna karşı iki temel argüman öne sürülüyor:

Birincisi, TBMM'yi temsil eden heyetin Öcalan'la müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşüdür. Oysa komisyon çağırdığı hiç kimseyle fikir alışverişi yapmadı, sadece dinledi. Yani bu bir müzakere değil, dinleme faaliyetidir.

Dolayısıyla Öcalan'ın dinlenmesi de aynı şekilde yalnızca bir dinleme faaliyeti olacaktır.

İkincisi, 'TBMM'yi temsil eden bir heyet Öcalan'ın ayağına gidemez' argümanıdır. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Öcalan devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin devlet kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak görülemez."

"ÖCALAN'IN ROLÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

"Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan'ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir. Terörsüz Türkiye'ye geçildikten sonra, Öcalan'ın etkili olduğu çevrelerin demokratik siyasetle bütünleşmesine ve dış unsurların topluma entegrasyonuna katkı sağlama ihtimali de dikkate alınmalıdır. Devletin geçiş sürecine ilişkin politikası tüm bunları hesaba katar. Aksi durumda devlet, beka için gerekli olanı yapar."

"MECLİS TARİHE GEÇECEK ÇALIŞMALARA İMZA ATACAKTIR"

"Dinleme faaliyeti tamamlandıktan sonra, komisyonun Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinin hukukuna ilişkin raporunu en kısa sürede TBMM Başkanlığı'na sunması beklenmektedir. TBMM'nin bu rapor doğrultusunda, kesin silah bırakmanın pratik teyitlerini dikkate alarak yasama faaliyetini başlatacağı ve tamamlayacağı öngörülüyor. Ayrıca komisyonun, demokrasi kavramına uygun olarak ileri demokrasi perspektifi içeren bir rapor hazırlayarak görevini tamamlaması beklenmektedir."

Uçum, açıklamasının sonunda, TBMM'nin bu yasama yılında tarihe geçecek çalışmalara imza atacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'nin, bu tarihsel dönemde en başarılı şekilde tarihsel rolünü oynayacağına, terörsüz Türkiye'ye geçişi sağlayacağına ve devamında ileri demokrasi reformu hamlesi başlatacağına inancımız tamdır."