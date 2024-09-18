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Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na yanıt verdi. Uçum "Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı üyesi HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunan sözleri gündeme bomba gibi düştü.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN YANIT GECİKMEDİ

Yapıcıoğlu'nun sözleri sonrası iktidar kanadından nasıl bir yanıt geleceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HER KUŞAK KENDİ KURUCULUĞUNU YAPMA HAKKINA SAHİPTİR"

X hesabından paylaşım yapan Uçum "Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz. Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz" dedi.

Mehmet Uçum'un paylaşımının tamamı şu şekilde;

"BİR SABAH NOTU:

Yeni anayasa tartışması bakımından iki konuya açıklık getirmek gerekir:

1-) İLK ÜÇ MADDE VE DEĞİŞTİRİLMEZLİK İLKESİ

Öncelikle belirtelim ki ilk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin "değiştirilmezlik ilkesi"nin korunması gerekir.

Aktüel gündeme bakılırsa aslında ilk üç maddedeki esaslar tartışma konusu değil. Türkiye toplumunun ilk üç madde konusunda genel mutabakatı olduğu görülüyor. Aktüel açısından mesele gelecek kuşaklar bakımından ilk üç maddeye ilişkin değiştirilmezlik ilkesinin anlamıdır.

Bu yönüyle değiştirilmezlik ilkesi yaklaşımı gelecek kuşaklara ülkesel birikimin korunmasıyla ilgili güçlü bir siyasi ve hukuki perspektif sunmak anlamına gelir.

Ayrıca değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz.

Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz.

Diğer deyişle hiç bir yeni kuruculuk geçmişi sıfırlayarak yapılamaz. Nesnel olarak da öznel olarak da bu imkansızdır. Bu nedenle değiştirilmezlik ilkesi ülkesel birliğin ve devamlılığın temeli demektir. Bu temele sahip çıkmak da gelecek neslin ödevidir. Bu ödevi hatırlatacak değiştirilmezlik ilkesini vurgulamak da mevcut neslin görevidir.

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıtCumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

2-) VATANDAŞLIK

Vatandaşlık toplumun özelliklerine ve çeşitliliğine göre değil; milletin niteliklerine ve birliğine göre belirlenir; vatandaşlık toplumun üyesi olmaktan doğmaz, milletin mensubu olmaktan kaynaklanır.

Türk vatandaşlığının içeriğini Cumhuriyet vatandaşlığı oluşturur. Yani Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır. Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve asla ırki bir vatandaşlık değildir.

Atatürk "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" tanımını yapmıştır.

Bu tanımdan yola çıkarak belirlemek gerekirse Türk vatandaşlığı Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milletinin mensubu olmaktır.

Bu nedenle Türk vatandaşlığı Anayasa ile verilen bir vatandaşlık yani anayasal vatandaşlık değil Anayasa ile tespit ve teşhis edilen ve anayasa ile hukuku oluşturulan vatandaşlıktır.

Yeni anayasa Türk vatandaşlığı kavramını elbette koruyacaktır. Çünkü Türk vatandaşlığı kavramı anayasa hukukuyla üzerinde oynanacak yani sadece hukukun konusu olan bir kavram değildir. Türk vatandaşlığı ismiyle de içeriğiyle de tartışılamaz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Anayasa'nın 4. Maddesinin Kaldırılmasına Karşı Çıktı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Mehmet Uçum Politika Güncel

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Yorumlar (19)

Naci Büyükkal:

Ben kıymetli Cumhurbaşkanımızın sözüne bakarım. Başdanışmanın konuşmasına asla bakmam! Umrumda bile olmaz! Bizler boşuna Reisimizin Neferi Değiliz..

38
256
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Sefa Altun:

SUAN MEMLEKETİN ASİL SORUNU ANAYASA DEGİL, EKONOMİK SİKİNTİLAR VE GERCEK ADALET SİSTEMİ OLMALİ, OLAYLARI İDEOLOJİK DUSUNMEMEK GEREK...

134
11
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Yunus Deliorman :

laf kalabalığına gerek yok hiç kimse ilk 3 madde de-ğiş-ti-re-mez

111
23
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dikduran adam:

aç olan insan madde maddeden anlamaz anladığı tek madde para olur

61
10
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dikduran adam:

ölüyü koruma kanununu kaldırın gerisi çorap söküğü gibi gelir

16
32
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VEFA:

O zaman uyusun da büyüsün ninni türküsü 4.madde değişsin terraneleri... Uyusunda büyüsün ninni eee eee eeee!...

15
24
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Yusuf Kanat:

işinize e gelen anayasayı değiştiriyorsunuz ama nasıl olcak

15
14
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SUNSET null:

rötar sadece uçaklarda olmuyor. neyi beklediniz cevap için?

16
6
yanıtYanıtla
taner ipek:

Ekonomiden kaynaklandığını düşünüyorum heryer aç tavuk dolu üstelik simülasyon gerçekliğinde buğday ambarları görüyorlar ehue

18
2
yanıtYanıtla
Esesli26:

İlk üç maddeye ilişkin "değiştirilmezlik ilkesi"nin korunması gerekir. Tebrik ediyorum. Diğer vatandaş a da soyadını Yıkıcıoğlu olarak değiştirmesini öneririm.

16
4
yanıtYanıtla
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