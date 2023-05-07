Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce : "Terör örgütlerinden medet umanlar utansın"

"Bana oyları bölüyorsun diyenlere sesleniyorum. Siz de hiç vicdan yok mu? Siz Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? Bana bunun hesabını verin. Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden Sadullah Ergin'e oy veren Atatürkçü olamaz"

"İzmir'de 1. sıra adayı Yüksel Taşkın Taraf gazetesi yazarı. Ne diyor; 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Kemalizm ırkçılıktır, diyen adama, oy vereceksiniz, Muharrem İnce'ye laf edeceksiniz. Haydin oradan."

YALOVA - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bir yandan PKK'lılar ateş ediyor. Bir yandan Hizbullahçılar, bir yandan da FETÖ'cüler. Ben de Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa göğüs göğüsse mücadele ediyorum. Bu bir linç girişimi, bir iftira girişimi ama Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce boyun eğmez. Muharrem İnce haklı çünkü. Terör örgütlerinden medet umanlar utansın" dedi.

İnce, memleketi Yalova'da miting düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan İnce, cumhuriyet tarihinde kendisine sahte belge, dekontlarla iftiralar atıldığını anlatı. PKK, Hizbullah ve FETÖ'nün birlikte saldırdığı tek kişinin kendisi olduğunu anlatan İnce, "Sabah PKK'lılar sahte dekont çıkarıyor, milyon dolarlık. Öğleyin Hizbullahçılar, 'Muharrem İnce' camileri yıkacakmış, diyor. Akşam üstü FETÖ'cüler, başka bir dekont yayınlıyor. Benim dediğim şu, bir yurtta, o yurt ne olursa olsun. 'Bir yurtta bir çocuğa tecavüz olursa o yurdu yıkarım' dedim. Bunu alıp 'Kur'an kurslarını yıkacak, camileri yıkacakmış' diye iftira atan alçaklar var. Bir siyasi partiye, 223 bin liradan fazla para yardımı yapılamaz. Yaparsan para hazineye gider. Bunu bilmelerine rağmen, her gün sahte dekontlar yayınlıyorlar. Kim yapıyor bunu FETÖ'cüler yapıyor. Kim yayıyor, benim eski arkadaşlarım yayıyor. O FETÖ, orduyu dağıttı, orduyu. TÜBİTAK'la, Adli Tıp'la sahte CD'ler, belgeler vererek orduyu dağıttılar" dedi.

"Terör örgütlerinden medet umanlar utansın"

Şimdi de FETÖ'nün kendisine saldırdığına vurgu yapan İnce, "Bir yandan PKK'lılar ateş ediyor. Bir yandan Hizbullahçılar, bir yandan da FETÖ'cüler. Ben de Köroğlu gibi döne döne, vuruşa vuruşa, çarpışa çarpışa göğüs göğüsse mücadele ediyorum. Bu bir linç girişimi, bir iftira girişimi ama Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce boyun eğmez. Muharrem İnce haklı çünkü. Terör örgütlerinden medet umanlar utansın. Benim utanacak bir şeyim yok. Marjinal gruplara yaslananlar utansın. Bakın, ben bu ülkenin helal lokma yiyenlerin oyunu istiyorum. Bu ülkede meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Polis arabasına kurşun atanların oyunu istemiyorum. Yolda bulduğu ekmeği, öpüp başına koyanların oyunu istiyorum. Yetimin başını okşayanların oyunu istiyorum. Fakiri doyuranların oyunu istiyorum. Namuslu insanların oyunu istiyorum" ifadesini kullandı.

"Ecevit'e bölücü diyenler 60 senedir hiçbir şey olmadı"

Zor bir yolda olduğunu dile getiren İnce, önünde dikenlerin, taşların olduğunu bildiğini ifade etti. Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'e de CHP'den ayrıldıktan sonra oyları böldüğüne yönelik söylemler olduğunu hatırlatan İnce, "Ecevit hiç tınmadı. Yoluna devam etti, 2 kere başbakan oldu ama Ecevit'e bölücü diyenler 60 senedir hiçbir şey olmadı" ifadesini kullandı. Yalova'yı 5 dönem milletvekilliğinde Türkiye'ye tanıttığını söyleyen İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde tüm dünyaya tanıtacağını söyledi.

Türkiye'nin büyük problemlerinden birinin deprem olduğunu anlatan İnce, "Deprem diye bir problemimiz var. Yılladır ben, 'Deprem Türkiye'nin beka meselesidir' dedim. Derdimi anlatamadım. İşte 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi de büyük bir deprem kapıda. Eskişehir'den Edirne'ye, tehlike altındayız. 7 milyon bağımsız bölümün yenilenmesi lazım. Güvenli kentler lazım. Bunun için de akıl lazım, akıl, bilim lazım. 3A diyorum akıl, adalet ve ahlak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatlerine, 'Ne veriyorsa 5 katına veriyorum' anlayışını eleştiren İnce, Memleket Partisi'nin Meclis'te olması gerektiğini anlattı. CHP'nin milletvekili adaylarını eleştiren İnce, "CHP listelerinde 77 Deva, Gelecek ve Saadet Partili var. Yani CHP'lilerin oylarıyla seçilip pazartesi günü istifa edip Deva'ya, Gelecek'e, Saadet'e geçecekler. Arkadaşlar, bunların AKP'ye geçmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Onun için Memleket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Bana oyları bölüyorsun diyenlere sesleniyorum Siz de hiç vicdan yok mu? Siz Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? Bana bunun hesabını verin. Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden Sadullah Ergin'e oy veren Atatürkçü olamaz, bana Atatürkçülük öğreteceğinize kendinize öğretin siz. İzmir'de 1. sıra adayı Yüksel Taşkın Taraf gazetesi yazarı. Ne diyor, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Kemalizm ırkçılıktır, diyen adama, oy vereceksiniz, Muharrem İnce'ye laf edeceksiniz. Haydin oradan. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boyunu asarsa. İşte hançer, işte kellem keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumdan."

İnce, ardından Yalova milletvekili adayları Ertan Şener, Fatih Elönü ve Barış Emre Eş ve mitinge katılan binlerce kişi ile kent sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.