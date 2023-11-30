Cübbeli Ahmet, Mansur Yavaş'a hakaret davası kapsamında ifade verdi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, -KAMUOYUNDA "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan dava kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beykoz Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. İfade verdikten sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Ünlü, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında, 'Anadolu gemisi şu anda İzmir'e geldi, 15'inde gemi gidecek. İHA ve SİHA'lar artık konuşulmayacak. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz belli değil' gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine ben de yapmış olduğum bir konuşmada bunu tenkit mahiyetinde çok şaşırdığımı belirttim" dedi. Ünlü, "Bunu hakaret addederek dava açacağım demişti. Tebliğ geldi o tebliğ üzerine ifademizi verdik. Orada maksadımız Mansur Beye hakaret değil. Bu kelimerle diğer kelimeler yan yana getirilince sanki Mansur Bey'e hakaret gibi anlaşılıyor" dedi.