Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi. AK Teşkilatlar, Başkan Aşgın'ın il binası dışında büyük bir coşku ile karşıladı. Ellerinde meşalelerle başkan Aşgın'a sevgi gösterisinde bulunan AK gençler, salon girişine kadar eşlik etti. Tüm teşkilatla bir araya gelen Aşgın, burada yaptığı konuşmada "Gecemiz gündüzümüz Çorum olacak. Gayretimiz, aşkımız sevdamız neyi gerektiriyorsa biz öyle yola çıkacağız. Öyle güçlü yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili toplantıya katıldı.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakının Çorum Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Dr. Halil İbrahim Aşgın, geride kalan 5 yılda olduğu gibi tevazu ve samimiyetle halkın arasında olmaya devam edeceğini vurguladı.

31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra 1 Nisan'da çalışmaya başladıklarını o günden bugüne geçen 5 yılda gezmedikleri, girmedikleri cadde-sokak, oturmadıkları çay ocağı, sıkılmadık el, girmedikleri kamu kurumu kalmadığının altını çizen Başkan Aşgın, "Hamt olsun biz 5 yıldır kış demeden, yaz demeden, sıcak demeden, soğuk demeden halkımızın sofrasındayız, esnafımızın dükkanındayız. Gecemiz gündüzümüz aşkla böyle geçti" dedi.

"Gönlümüzü milletimize açtık. Milletimiz bu gönlü çok iyi okudu. Bu gönlün samimiyetine, bu gönlün açık yürekliliğine, bu kalbin samimiyetine, dürüstlüğüne, ahlakına şahitlik etti" ifadelerini kullanan Başkan Aşgın, "Bu sevgi, bu muhabbet, insanlarımızın bizlere olan bu bakışı sadece ve sadece sorumluluğumuzu artırmaktadır. Şu an nasıl ki sizler Halil İbrahim Aşgın ve ekibi 1 kuruşa tenezzül etmez diyorsanız tüm halkımız da bu görüşü paylaşıyor. Bundan sonra da bunu daha güçlü bir şekilde Allah'ın izniyle yine söyleteceğiz. Bundan sonra da tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız" şeklinde konuştu.

'Cumhurbaşkanımıza 16'da 16 hediye edeceğiz'

Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Cumhurbaşkanımıza en büyük hediyemiz 16'da 16 olacak. Seçimlerde Çorum'daki tüm belediyeleri kazanarak 16'da 16 yapacağız inşallah. Hedefimiz yüzde 60 ile seçimleri almak demiştim. Ancak bu oy oranı da yetmez yüzde 65 ile seçimleri kazanacağız inşallah" dedi.

"31 Mart akşamı daha büyük coşkular yaşayacağız"

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Cumhur İttifakı olarak Çorum'da 16'da 16 yapmayı hedeflediklerini hatırlatarak "Biz Cumhur İttifakımızı oluşturan tüm partilerimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte çok güzel birlik ve beraberlik var. İnşallah bu birlik ve beraberliği, bu coşkuyu 31 Mart akşamında daha büyük bir coşkuyla yaşayacağız" diye konuştu.

"Hepimiz dava adamıyız"

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş yaptığı konuşmasında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a hizmet yolunda başarılar diledi. Aşgın'ın Çorum için gece gündüz çalışacağından hiç şüphesi olmadığını ifade eden Bektaş, "Biz hepimiz dava adamıyız. Birlik ve beraberlik içerisinde devam ederek Cumhur ittifakıyla Allah'ın izniyle hedefe ulaşacağımıza eminiz. Biz kırsalda çalışmalarımıza devam edeceğiz ve hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

"Rekor oyla kazanacağız"

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşkilatlar tarafından gösterilen sevgiye dikkat çekerek "Bu tabloyu görünce seçimin Allah'ın izniyle rekor bir oyla kazanılacağı bugünden belli. Ama bu yetmez, bugün birlik olma, beraber olma günüdür. Biz ufak tefek eksiklerimizi, hatalarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp, bugünden sonra seçime odaklanacağız. Biz bu işin dertlisi, Çorum'un sevdalısıyız" diye konuştu.

'İttifak ortağı MHP'ye ziyaret'

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden sonra Cumhur İttifakının bir diğer ortağı MHP'yi ziyaret eden Belediye Başkanı ve Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canlar başla, aşkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş ile parti yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Aşgın, "Kapı kapı, sokak sokak tüm kademelerimizle koşacağız, koşacağız, yorulmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak'ın şahsında tüm teşkilatlarımıza gayretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM