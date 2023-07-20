Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın Yerine Neden Geçici Bir Bakan Atandı?

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'dan 3 haftadır haber alınamamasının ardından bakanının yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'dan 3 haftadır haber alınamıyor. Bakan Qin'in, Çin'in başkenti Pekin'de son günlerde yaşanan yoğun diplomasi trafiğine rağmen hiçbir görüşmeye veya etkinliğe katılmayışı Çinli bakanın nerede olduğuyla ilgili spekülasyonlara neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Qin'in yaşadığı evlilik dışı ilişki nedeniyle ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Evlilik dışı ilişki iddiası

Sosyal medya paylaşımlarına göre Qin'in Phoenix TV'nin sunucusu Fu Xiaotian ile yaşadığı evlilik dışı ilişki nedeniyle soruşturmaya tabi tutulduğu iddia edildi. Çin merkezli sosyal medya platformlarında Qin'in durumu ile ilgili aramalar ise sonuç vermiyor. Geçen yılın Aralık ayı başında dışişleri bakanı olarak atanan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e yakın bir isim olarak bilinen 57 yaşındaki Qin, 2021-2023 Ocak ayları arasında Çin'in Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. Ülkede 2014-2017 arasında bakanlığın protokol departmanının başında bulunan Qin'in bu dönemde Çinli lider Xi ile yakın ilişkiler geliştirdiği belirtiliyor.

Borrell'in ziyareti iptal edildi, ASEAN toplantısına katılmadı

Çin Dışişleri Bakanı Qin'in 4 Temmuz'da AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi planlanıyordu. AB tarafından yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetimi, Borrell'in ziyaretini sadece 2 gün kala iptal etti. Qin Gang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin bu ay içinde Çin'e yaptığı ziyaretler esnasında da kamuoyunun önüne çıkmadı. Geçen hafta Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da Qin Gang'ın yerine Çin Komünist Partisi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi katıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısında, Qin Gang'ın ASEAN toplantısına katılmama nedeni "sağlık problemleri" olarak belirtildi. Bakanlığın, bu hafta düzenlenen olağan basın toplantılarında Qin Gang ile ilgili sorular yanıtsız bırakıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Qin, hala Çin Dışişleri Bakanı olarak görülüyor.

En son 25 Haziran'da görüldü

Qin Gang, en son 25 Haziran'da Rusya, Vietnam ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmeler esnasında kamuoyunun önüne çıkmıştı. Aynı gün devlet medyasında, Qin'in Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile yaptığı görüşmenin haberlerine yer verilmişti.

İlk kez yaşanan bir durum değil

Çin'de üst düzey siyasetçilerin, iş insanlarının veya ünlülerin haklarında herhangi bir açıklama olmaksızın uzun süre kayıplara karışmasının örneklerine daha önce de rastlanmıştı. Interpol Başkanı Meng Hongwei'den 2018 yılında haftalarca haber alınamamıştı. Meng, 2020 yılında rüşvet suçlamasıyla 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Çinli sinema oyuncusu Fan Bingbing ve tenis oyuncusu Peng Shuai da uzun süre kayıplara karışan ve kamuoyunun tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de 2012 yılında Çin'in en üst lideri konumuna geçmeden önce 2 hafta kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Chongqing sekreteri Bo Xilai 2013 yılında da kayıplara karışmıştı. Bo, aylar sonra rüşvet almak, zimmetine para geçirmek ve görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuş, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Bo Xilai ile ilgili soruşturma sırasında Bo'nun eşi Gu Kailai'nın iş anlaşmazlığı nedeniyle bir İngiliz iş adamını zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. - PEKİN