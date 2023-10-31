Çıldır Belediyesi Viyadüğe Dev Türk Bayrağı Astı

Çıldır Belediyesi Çıldır- Ardahan yolu güzergahında bulunan viyadüğe dev Türk bayrağı astı.

Çıldır Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yıl anısına Çıldır-Ardahan yolu güzergahında bulunan viyadüğe tüm Çıldır ovasını selamlayarak, semada büyük bir ihtişamla dalgalanan Türk Bayrağı dikildi.

Burada yapılan bayrak dikme töreninde bir konuşma yapan Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu "Çıldır ile ilgili bir sürü hayallerimiz vardı, bunları bir bir gerçekleştirirken bir hayalimizde bu bayrağı buraya asmaktı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında nasip oldu. Bu Cumhuriyeti bizlere hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 1923 ruhuyla bu bayrağı 1071'in anısına çekiyoruz. 1923 ruhuyla bu bayrağı 1299'un anısına çekiyoruz. Torunları olmaktan gurur duyduğumuz 93 Harbi anısına çekiyoruz. Bu bayrağı Türklüğün kıblesi olan Çanakkale Savaşı anısına çekiyoruz. Bu bayrağı Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkaslarda, bütün dünyada görev yapan kınalı kuzular Mehmetçiklerimizin anısına çekiyoruz. Bu bayrağı iç güvenlikte, dış güvenlikteki görev yapan bütün emniyet mensuplarımızın anısına çekiyoruz. Bu bayrağı sonsuza dek 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 260 milyon Türki Cumhuriyetleri için çekiyoruz. Bu Bayrağı hepimiz için çekiyoruz. Mahşere kadar inmemesi dileğiyle. Ne Mutlu Türküm Diyene! "dedi. - ARDAHAN