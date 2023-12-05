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CHP'yle ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti'de sular durulmuyor! Eski İl Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Özgür Özel'le görüşmesi sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti'den "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." açıklaması geldi. İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak kapılarını kapatırken bu karara tepki gösteren eski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti.

İyi Parti, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İyi Parti'nin bu kararı sonrası parti içinden ilk istifa haberi geldi. Eski İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın, "Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor. Ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak için istifa ediyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, AKŞENER'E İTTİFAK TEKLİF ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'yle ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti'de ilk istifa!

CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Bu teklif dün İYİ Parti GİK toplantısında ele alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

CHP'yle ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti'de ilk istifa!Ahmet Aydın - Meral Akşener

İYİ PARTİLİ ESKİ BAŞKAN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'nin bu kararı sonrası parti içinden ilk istifa geldi. İYİ Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın GİK kararına tepki göstererek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Siyasetin sermayesi insandır, kazanımı ise gönüllerdir. Siyasal yapı ve siyasetçi sermayesinin ve kazanımını hunharca harcamamalıdır. Zira siyasetin temel mantalitesi 1'i 2 yapma, yakalanan sinerjiyle de 2'yi 5 yapabilme gayretidir. Bir aday partisinin ideolojik duruş veya yapısından ziyade kendi diyalektiğiyle belirli bir seviyede seçmen çekebilir. Hülasa bu husus siyasetçinin halka dokunabilme kabiliyeti ve ortaya koyduğu sinerji ile de alakalıdır. Zira mevzu o'dur ki Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor.

'Kendimizi tartacağız' diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim. Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ilkeme, ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; Genel Seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak ve ülkemizin geleceği açısından içinde bulunduğu darboğaza rağmen yeni bir darboğaza sürüklememek, yeniden umut yaratmaya katkıda bulunmak üzere sorunu tabanda çözmek adına çalışmalar yapmak amacıyla, bugün itibarıyla 2015 Kasım ayından beri mücadele verdiğimiz İYİ Parti'den istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

CHP'yle ittifak kapılarını kapatan İYİ Parti'de ilk istifa!

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

DİYARBEKİR:

bunun damarında ermenilik yahudilik yada pkkcılık yoksa bende bişey bilmiyorum menfaatçi dört ayaklılar sizi

Yanıtla24
Sa Sa:

Çürükler ayiklaniyor

Yanıtla48
Mustafa Ozturk:

Etsen ne olur etmesen ne olur. Çok önemli bir adammısın bu ülke için ne yaptınız bilader bu işlerde yolunu bulan köşe istifan için çok üzüldüm. Vah vah gariban

Yanıtla516
Ancinsan Toranaga:

Parazit belli oldu

Yanıtla518
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