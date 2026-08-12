CHP Sözcüsü Sarı MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "CHP olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, titizlikle bu süreci takip edeceğiz." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u tartışma fırsatı bulduklarını aktardı.

Sarı, yasanın, Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından hayırlı olmasını diledi.

Son iki yıldır CHP'nin terörün ortadan kaldırılması konusunda yapıcı bir tutum sergilediğini ifade eden Sarı, "CHP olarak nasıl bu yasanın içinde yer aldıysak, iradesinin bir parçası olduysak, titizlikle bu süreci takip edeceğiz. CHP'nin, yasayla başlayan sürecin içeriğini daha da zenginleştirecek yaklaşımlardan yana olduğunu söylemek isteriz. Bu işi bir terörle mücadele işi olmaktan çıkartıp, aynı zamanda Türkiye'nin daha demokratik bir ülke haline dönüştürülmesi için güzel bir başlangıç olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bugün 5 ilde atamalar yaptık"

Sarı, bazı illerde il başkanı düzeyinde görevlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Görevlendirmeler konusunda sona geldiklerini belirten Sarı, "Bugün 5 ilde atamalar yaptık, 3 ilimizde de MYK olarak yetki verdik. 5 ilde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız; Bolu için Ersan Türkoğlu, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz, Hatay için Derya Altınay, Sakarya için Songül Bulut ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Sözcü Sarı, haftaya il başkanları toplantısı yaparak tüm il başkanlarıyla değerlendirmede bulunacaklarını dile getirdi.

İstanbul'un, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde ilçe başkanlarını görevlendirdiklerini belirten Sarı, "Geri kalan ilçelerle ilgili birime yetki verdik. Herhangi bir MYK kararı olmaksızın yeni değerlendirmelerle İstanbul ilçelerini tamamlamış olacağız. Örgütsel düzenlemelerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz." dedi.

Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka gibi isimlerin ihracı söz konusu olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Sarı, MYK'de ihraç konularının gündeme gelmediğini bildirdi.

Sarı, başka siyasal partilerle çalışan parti üyeleriyle yollarını ayıracaklarını ve değerlendirmeleri sürdürdüklerini aktardı.

"Hiç kimseyle ittifak yapmadık"

Etimesgut Belediye Meclisi'nde belediye başkanvekili seçimine yönelik soru üzerine Sarı, şunları kaydetti:

"Erdal Beşikçioğlu'nun vefasına uygun bir biçimde, kendisinin önerdiği, CHP'nin kurumsal kimliği içinde siyaset yapan belediye meclisi üyesi arkadaşlarımızın da desteklediği bir aday çıkarttık. Bu aday etrafında Etimesgut'ta bir birleşme oldu. Biz, hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. CHP'ye ait olan bir belediyede ve CHP'nin belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde, CHP kimliği içerisinde yıllarca siyaset yapanların ayrı bir aday çıkarması tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bu seçimin bundan sonraki seçimlerde de örnek olacağını ve Türk siyaseti açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

Genel Başkan Yardımcısı Sarı'ya, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un oylamasına katılmayan partisinin bazı milletvekilleriyle ilgili bir değerlendirme yapıp yapmadıkları da soruldu.

Bir grup kararı almadıklarını ancak sürecin arkasında durarak yasayı desteklediklerini ifade eden Müslim Sarı, "Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir 'örgütlü katılmama' durumu söz konusu değildir. Mazeretleri olan arkadaşlarımızdır." dedi.

Bazı milletvekillerinin kurultay talebine ilişkin değerlendirmesi sorulan Sarı, kurultay talebinin milletvekillerinin takdiri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA