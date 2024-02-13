Eski eş skandalı sonrası istifa etmişti! CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu oldu

31 Mart için geri sayım sürerken partilerin çoğu il ve ilçede adayları netleşti. CHP, AK Parti ile kıran kırana bir mücadele içinde olduğu Ümraniye adayını da belirledi.

27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşiyle yeni eşi hakkında konuştuğu telefon konuşmasının sosyal medyaya yansıması sonrası partiden istifa etmişti. Aday belirleme maratonundaki CHP yönetimi, sürpriz bir hamle ile Erdoğdu'yu Ümraniye Belediye Başkan Adayı yaptı.

"HİÇ KAZANAMADIĞIMIZ İLÇEMİZE ADAY GÖSTERİLDİM"

Aykut Erdoğdu adaylığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Parti Meclisimiz tarafından CHP olarak hiç kazanamadığımız Ümraniye ilçemize belediye başkanı adayı gösterildim. Bu onurlu görevi bana layık gören Parti Meclisimize teşekkür ediyorum. Ümraniye Belediyesini kazanıp 5 yıl içinde Ümraniye'yi İstanbul'un en güzel en huzurlu en yaşanabilir ilçelerinden biri yaptıktan sonra görevi genç kardeşlerimize bırakmak üzere adaylık teklifini kabul ettim.

"ANKETLERE GÖRE BAŞA BAŞ BİR YARIŞ İÇERİSİNDEYİZ"

Önümüze gelen anketlere göre şu an için Ümraniye'de başa baş bir yarışın içindeyiz. Planlı, programlı ve samimi bir kampanya ile seçimi kazanacağımızı ön görüyorum. Bizim kampanyamız sade, pozitif ve etkili olacak. Mecbur kalmadıkça sataşmalara cevap vermeyecek rakiplerimizle ilgili konuşmayacağız. Biz sadece ne yapacağımızı anlatacağız.

Aykut Erdoğdu

"SINAVLARA HAZIRLANAN HER GENCİMİZİN YANINDA BİZ OLACAĞIZ"

Ben 15 yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığında bürokrat olarak çalıştım. Burslu olarak ABD'nin ve İngiltere'nin en iyi okullarında uzmanlık eğitimleri aldım ve yüksek lisans yaptım. Uluslararası yetki belgesi olan bir denetçiyim. IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği projelerini hem uyguladım hem de denetledim. 3 Dönem Milletvekilliği 2 dönem Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Bütün bu tecrübemle önümüzdeki 5 yıl Ümraniye için çalışacağım. Bundan sonra Ümraniye'de yaşayan her çocuğun yemeğinden kıyafetine, derslerinden, oyununa kadar her konu aileleriyle birlikte bizim de sorumluluğumuz olacak. Çocuklarımızın gelişimini dijital teknolojiler ve veri ile takip edip her aşamamızda ailelerimizi bilgilendirerek onları hayata birlikte hazırlayacağız. Ümraniye'de sınavlara hazırlanan her gencimizin yanında biz olacağız. En iyi okullara girmeleri ve bu okullarda iyi eğitim almaları için belediye imkanları dahilinde elimizden geleni yapacağız.

"BEBEKLERİN İLK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

İş arayan her gencimiz için kurumsal Şirketlerle biz görüşecek ve gençlerimize en yüksek ücretli en prestijli işleri biz bulacağız. İhtiyacı olan gençlerimizi önce eğitime alıp kollarına altın bileziği takıp meslek sahibi yaptıktan sonra iş bulmalarını sağlayacağız. Evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimiz sağdıçları gibi yanlarında belediyemizi görecekler. Çocuk sahibi olan anne babaları ilk biz tebrik edecek bebeğin ilk ihtiyaçlarını biz göreceğiz. Yaşlılarımıza evlat, yalnız kalanlarımıza yoldaş, dertlilerimize derman olacağız. Bizler Ümraniye'de büyük bir kent içinde ama küçük bir köy huzurunda yaşayacağız. Bunun tek yolu halden anlama, kalenderlik, yardımlaşma ve dayanışma. İyilik yaptıkça büyüyecek ve sokaklarımızda huzuru hissedeceğiz.

Ümraniye belediyesi temiz, şeffaf, yolsuzluktan ve israftan ari bir belediye olacak. Allah'ın izni kuvvetiyle çalmadan çalışmanın mümkün olduğunu göstereceğiz. Helâl çalışmanın bereketini göreceksiniz. İşte bu beni çok heyecanlandırıyor. Otopark sorunundan imar sorununa çözeceğimiz çok sorun, yapacağımız çok iş var. Bunlar yorulmayacağımız kadar keyifli işler. Bizim Halkımızdan beklediğimiz en büyük ikramiye samimi bir gülümseme olacak. Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum."

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi, Twitter hesabından Erdoğdu ile yaptığı telefon konuşmasının videosunu yayınlamıştı. Yayınlanan video kaydında Erdoğdu'nun, yeni eşi Tuba Torun'un eski ilişkilerine dair yakışıksız ifadeler kullandığı duyulmuştu. CHP'li vekil, konuşması sırasında Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını da anlatmıştı. Gündem yaratan video sonrası Aykut Erdoğdu ile Yüksek Disiplin Kurulu üyesi eşi Tuba Torun, CHP'den istifa etmişti.