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CHP'nin İzmir Adayı Cemil Tugay sahneye çıkarken yere kapaklandı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katılım sağladı. Partililerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte yaşanan görünmez bir kaza sosyal medyada çok konuşuldu.

ÖZEL, ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE SAHNEYE ÇAĞIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı, "Benden, yapılması gereken adımı atmaya İzmir'de ilk karar veren ve bana telefon açıp 'sonu ne olursa olsun, sonuna kadar yanınızdayım' diyen, ben yorulduğumda yorulmayan, ben düştüğümde morali düşmeyen, sakin, kararlı ama iyi organizatör bir cerrah titizliği ve bir büyük yöneticilik vasfı olan heyecanı en üstte tutan bir yol arkadaşım vardı. O, çok güvendiğim ve bu takıma kaptanlık edeceğine inandığım Cemil Tugay'ı buraya davet ediyorum" sözleriyle sahneye davet etti.

CHP'nin tanıtım töreninde başkan adayı sahne kazası geçirdi

SAHNE MERDİVENİNE TAKILARAK DÜŞTÜ

Cemil Tugay, oturduğu yerden kalkarak alkışlar eşliğinde sahneye doğru yürürken arkasını dönerek partilileri selamlamaya başladı. Tugay'ın, sahne merdivenlerinin önüne geldiğinde adım atmasıyla ayağının takılarak düşmesi bir oldu. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle hemen ayağa kalkan başkan adayı Tugay sahneye çıkarak CHP lideri Özgür Özel ile sarılarak tokalaştı. Talihsiz kazadan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Cemil Tugay İzmir 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (1)

GÖKHAN UZUNALİ :

Allah aşkına bunun neyi haber yaaaa. İnsanız hepimiz arkadaşım insanız. Düşeriz kalkarız vs vs

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