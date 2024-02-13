CHP'nin MYK Toplantısında 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adayları netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ikinci toplantısı sona erdi. 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adaylar netleşti. Çankaya'da Hüseyin Can Güner, Kadıköy'de Mesut Kösedağı aday olurken, eski milletvekili Aykut Erdoğdu Ümraniye'de, Malatya'da ise Veli Ağbaba aday oldu.

İSTANBUL'UN 10 İLÇESİNDE ADAYLAR BELİRLENDİ

İstanbul'un 10 ilçesinde belediye başkan adayları kesinlik kazandı.

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Beykoz: Alaattin Köseler

Çekmeköy: Orhan Çerkez

Kadıköy: Mesut Kösedağı

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Sarıyer: Oktay Aksu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Esenyurt: Ali Gökmen

DİĞER İLLERDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hüseyin Can Güner, Mersin'in Akdeniz ilçesinde Nesibe Teker, Adana Çukurova'da Emrah Kozay, Seyhan'da Oya Tekin, Aydın'ın Didim ilçesinde Hatice Gençay aday gösterildi.

Kars Belediye Başkanlığına Dündar Gültekin, Ordu Belediye Başkanlığına Zekai Sana, Malatya Belediye Başkanlığına Veli Ağbaba, Kayseri Belediye başkanlığına Murat Molu ve Adıyaman Belediye Başkanlığına Abdurrahman Tutdere aday oldu.

HATAY VE İZMİR MERAK EDİLİYOR

CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi'nin toplantısında Hatay ve İzmir adayları hakkında henüz bir değişiklik yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Hatay'da Lütfü Savaş, İzmir'de Cemil Tugay hala belirlenen adaylar arasında yerini koruyor.