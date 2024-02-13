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CHP'nin MYK Toplantısında 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adayları netleşti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ikinci toplantısı sona erdi. Ordu, Malatya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri dahil 5 ilin başkan adaylarını netleştiren CHP, İstanbul'un 10 ilçesinin de aralarında bulunduğu 15 ilçeden çıkaracağı isimlere de karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ikinci toplantısı sona erdi. 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adaylar netleşti. Çankaya'da Hüseyin Can Güner, Kadıköy'de Mesut Kösedağı aday olurken, eski milletvekili Aykut Erdoğdu Ümraniye'de, Malatya'da ise Veli Ağbaba aday oldu.

CHP'nin MYK Toplantısında 20 Belediye Başkan adayı daha belli oldu

İSTANBUL'UN 10 İLÇESİNDE ADAYLAR BELİRLENDİ

İstanbul'un 10 ilçesinde belediye başkan adayları kesinlik kazandı.

  • Avcılar: Utku Caner Çaykara
  • Adalar: Ali Ercan Akpolat
  • Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
  • Beykoz: Alaattin Köseler
  • Çekmeköy: Orhan Çerkez
  • Kadıköy: Mesut Kösedağı
  • Ümraniye: Aykut Erdoğdu
  • Sarıyer: Oktay Aksu
  • Kağıthane: Tonguç Çoban
  • Esenyurt: Ali Gökmen

DİĞER İLLERDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hüseyin Can Güner, Mersin'in Akdeniz ilçesinde Nesibe Teker, Adana Çukurova'da Emrah Kozay, Seyhan'da Oya Tekin, Aydın'ın Didim ilçesinde Hatice Gençay aday gösterildi.

Kars Belediye Başkanlığına Dündar Gültekin, Ordu Belediye Başkanlığına Zekai Sana, Malatya Belediye Başkanlığına Veli Ağbaba, Kayseri Belediye başkanlığına Murat Molu ve Adıyaman Belediye Başkanlığına Abdurrahman Tutdere aday oldu.

HATAY VE İZMİR MERAK EDİLİYOR

CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi'nin toplantısında Hatay ve İzmir adayları hakkında henüz bir değişiklik yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Hatay'da Lütfü Savaş, İzmir'de Cemil Tugay hala belirlenen adaylar arasında yerini koruyor.

CHP'nin MYK Toplantısında 20 Belediye Başkan adayı daha belli oldu

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Politika Haberler

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Yorumlar (7)

haksız mıyım:

cehp nin savundukları ve kimlerle iş birliği yaptığı belli iken, bir müslüman türk nasıl bunlarla birlikte olabilir? vallahi şaşırıyorum

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haksız mıyım:

geldi gene geri zekalı. tüm gün her yorumun altına zırvalar durur artık pabucumun markı

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Mark Kolçak:

her ne yapsalarda önemli değil. önemli olan onların çöpe attığı şeyleri bulup paraya dönüştürmek. veya neşeye. belki çöplere hiç açılmamış çikolatalı kek atıyorlar olabilir ? veya hiç açılmamış çikolatalar mesela ?

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Mark Kolçak:

Sayın "haksız mıyım".. çöpde 100 tane hiç açılmamış.. ve tarihi bile geçmemiş çikolata bulsaydın ne yapardın ? İşte o çikolataları zengin insanlar atıyor çöplere. İşte bu sebepden dolayıda zengin insanları sevmeliyiz. Onlar olmasa çöplere kim 100 tane hiç açılmamız çikolata atar ?

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Mark Kolçak:

Sayın "haksız mıyım".. kimden bahs ediyoruz burada ?

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Mark Kolçak:

Siyasetçiler sanki zengin insanlara benziyorlar. Acaba hiç açılmamış çikolatalı kekleri çöpe atıyorlarmı ?

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Mark Kolçak:

Acaba siyasetçiler nasıl şeyleri çöplere atıyor ? Sanki zengin insanlara benziyor siyasetçiler ? Acaba yeni gibi elbise veya içinden sadece 1 dilim yiyilmiş çikolatalı kek çöpe atıyorlar olabilirmi ?

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