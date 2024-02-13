CHP'nin MYK Toplantısında 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adayları netleşti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ikinci toplantısı sona erdi. Ordu, Malatya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri dahil 5 ilin başkan adaylarını netleştiren CHP, İstanbul'un 10 ilçesinin de aralarında bulunduğu 15 ilçeden çıkaracağı isimlere de karar verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ikinci toplantısı sona erdi. 3'ü büyükşehir 5 il ve 15 ilçedeki adaylar netleşti. Çankaya'da Hüseyin Can Güner, Kadıköy'de Mesut Kösedağı aday olurken, eski milletvekili Aykut Erdoğdu Ümraniye'de, Malatya'da ise Veli Ağbaba aday oldu.
İSTANBUL'UN 10 İLÇESİNDE ADAYLAR BELİRLENDİ
İstanbul'un 10 ilçesinde belediye başkan adayları kesinlik kazandı.
- Avcılar: Utku Caner Çaykara
- Adalar: Ali Ercan Akpolat
- Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
- Beykoz: Alaattin Köseler
- Çekmeköy: Orhan Çerkez
- Kadıköy: Mesut Kösedağı
- Ümraniye: Aykut Erdoğdu
- Sarıyer: Oktay Aksu
- Kağıthane: Tonguç Çoban
- Esenyurt: Ali Gökmen
DİĞER İLLERDE DE ADAYLAR NETLEŞTİ
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hüseyin Can Güner, Mersin'in Akdeniz ilçesinde Nesibe Teker, Adana Çukurova'da Emrah Kozay, Seyhan'da Oya Tekin, Aydın'ın Didim ilçesinde Hatice Gençay aday gösterildi.
Kars Belediye Başkanlığına Dündar Gültekin, Ordu Belediye Başkanlığına Zekai Sana, Malatya Belediye Başkanlığına Veli Ağbaba, Kayseri Belediye başkanlığına Murat Molu ve Adıyaman Belediye Başkanlığına Abdurrahman Tutdere aday oldu.
HATAY VE İZMİR MERAK EDİLİYOR
CHP Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi'nin toplantısında Hatay ve İzmir adayları hakkında henüz bir değişiklik yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Hatay'da Lütfü Savaş, İzmir'de Cemil Tugay hala belirlenen adaylar arasında yerini koruyor.