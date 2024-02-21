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Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı'nda yaptığı konuşmada, "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara'da afişlerimizi astık. Başladılar 'Bunların parası nereden geliyor?' Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir" dedi. Yavaş, saatler sonra eşi Nursen Yavaş ve kendisinin mal varlığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı.

Ankara'daki Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, seçim çalışmalarının harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını ifade ederek bütün belediye başkanlarına ve adaylara mal varlıklarını açıklama çağrısı yaptı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkladı

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI MAL BEYANLARINI AÇIKLAYACAK"

Mansur Yavaş, "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara'da biraz afişlerimizi astık. Başladılar 'Bunların parası nereden geliyor?' Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

KENDİSİ VE EŞİNİN MAL VARLIĞINI KAMUOYUNA DUYURDU

Mansur Yavaş, bu konuşmasından saatler sonra kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı:

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mal varlığını açıkldı

"TEMİZ VE ŞEFFAF SİYASET ADINA AÇIKLIYORUM"

Paylaşımını "Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum" notuyla yapan Yavaş, bir paylaşımda daha bulunarak "Audi marka otomobil Q3 model yerine sehven A3 yazılmıştır. Düzeltir, kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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Yorumlar (2)

Yasef Behar:

Bunca senede kendıne bırsey almamış yaaa nasıl beledıye başkanı böyle :-)

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esrefpasali:

tum makam sehiplerinden bekleriz...

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