CHP'nin aday listesinde hangi partiye kaç vekillik verildi? Aslan payı 25 isimle Ali Babacan'ın
Politika Haberleri
CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini dün YSK'ya teslim etti. Bununla birlikte seçime CHP listelerinden girme kararı alan partilere kaç vekil verildiği de ortaya çıktı. Hararetli tartışmalara neden olan listeye göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3 isim aday gösterildi.
Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, dün saat 17.00'de sona erdi. AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.
CHP, halen milletvekili bulunmayan Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş'un yanı sıra tek milletvekili olan Yozgat'ta aday göstermedi. Bu illerde İYİ Parti listeleriyle seçime gidilecek. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de Yozgat'ta İYİ Parti listesinden aday gösterildi. İYİ Parti de Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize Van, Bartın, Batman ve Düzce olmak üzere 9 ilde milletvekili adayı göstermedi. Bu illerde de İYİ Parti adayları CHP listelerinde yer aldı.
Millet İttifakı'nda İYİ Parti dışındaki partiler CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Ortak liste çalışmaları hararetli geçerken, dün listenin son halinin YSK'ya teslim edilmesi ile hangi partiye kaç vekil verildiği de öğrenilmiş oldu. Buna göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3isim aday gösterildi.
İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
- Adana 4. sıra Sadullah Kısacık
- Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin
- Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin
- Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın
- Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu
- Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız
- Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak
- Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya
- Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan
- İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen
- İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal
- İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu
- İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz
- İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu
- İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen
- Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu
- Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy
- Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf
- Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen
- Siirt 1. Sıra Umut Dayanan
- Sivas 2. Sıra Serdar İnce
- Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz
- Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar
- Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz
- Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu
- Afyonkarahisar 2. Sıra Fatih Aydın
- Ankara 3. Bölge 3. Sıra Mesut Doğan
- Antalya 5. Sıra Şerafettin Kılıç
- Bingöl 1. Sıra Serdar Atalay
- Bursa 1. Bölge 3. Sıra Mehmet Atmaca
- Çorum 4. Sıra Seyit Ahmet Güher
- Diyarbakır 3. Sıra Abdurahman Ergin
- Elazığ 2. Sıra Abdullah Akın
- Erzurum 2. Sıra Murat Ozan
- Gaziantep 9. Sıra Mehmet İslam
- Hatay 4. Sıra Necmettin Çalışkan
- Isparta 3. Sıra Hüseyin Yıldızhan
- İstanbul 1 Bölge 5. Sıra Birol Aydın
- İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Mustafa Kaya
- İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Bülent Kaya
- Kastamonu 2. Sıra Kadir Yalçın
- Kayseri 2. Sıra Mahmur Arıkan
- Kocaeli 3. Sıra Hasan Bitmez
- Kütahya 2. Sıra Ahmet Sunar
- Ordu 3. Sıra Ahmet Toklucuoğlu
- Rize 3. Sıra Muhammet Yıldız
- Sakarya 7. Sıra Ali Fethi Gürler
- Samsun 2. Sıra Mehmet Karaman
- Şanlıurfa 8. Sıra Abdullah Direk
- Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra
- Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun
- Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun
- Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız
- Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ
- Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün
- İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci
- İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin
- İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir
- İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat
- İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici
- Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan
- Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır
- Konya 2. Sıra Hasan Ekici
- Konya 4. Sıra Ömer Ünal
- Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ
- Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt
- Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil
- Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten
- Cemal Enginyurt İstanbul 1. Bölge 9. Sıra
- Haydar Altıntaş İzmir Birinci Bölge 7. Sıra
- Salih Uzun İzmir İkinci Bölge 5. Sıra
İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ