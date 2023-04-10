CHP'nin aday listesinde hangi partiye kaç vekillik verildi? Aslan payı 25 isimle Ali Babacan'ın

CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini dün YSK'ya teslim etti. Bununla birlikte seçime CHP listelerinden girme kararı alan partilere kaç vekil verildiği de ortaya çıktı. Hararetli tartışmalara neden olan listeye göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3 isim aday gösterildi.

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, dün saat 17.00'de sona erdi. AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.

CHP, halen milletvekili bulunmayan Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş'un yanı sıra tek milletvekili olan Yozgat'ta aday göstermedi. Bu illerde İYİ Parti listeleriyle seçime gidilecek. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de Yozgat'ta İYİ Parti listesinden aday gösterildi. İYİ Parti de Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize Van, Bartın, Batman ve Düzce olmak üzere 9 ilde milletvekili adayı göstermedi. Bu illerde de İYİ Parti adayları CHP listelerinde yer aldı.

DEVA'DAN 25 İSİM ADAY GÖSTERİLDİ

Millet İttifakı'nda İYİ Parti dışındaki partiler CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Ortak liste çalışmaları hararetli geçerken, dün listenin son halinin YSK'ya teslim edilmesi ile hangi partiye kaç vekil verildiği de öğrenilmiş oldu. Buna göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3isim aday gösterildi.

İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

DEVA PARTİLİ ADAYLAR

Adana 4. sıra Sadullah Kısacık Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen Siirt 1. Sıra Umut Dayanan Sivas 2. Sıra Serdar İnce Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu

SAADET PARTİLİ ADAYLAR

Afyonkarahisar 2. Sıra Fatih Aydın Ankara 3. Bölge 3. Sıra Mesut Doğan Antalya 5. Sıra Şerafettin Kılıç Bingöl 1. Sıra Serdar Atalay Bursa 1. Bölge 3. Sıra Mehmet Atmaca Çorum 4. Sıra Seyit Ahmet Güher Diyarbakır 3. Sıra Abdurahman Ergin Elazığ 2. Sıra Abdullah Akın Erzurum 2. Sıra Murat Ozan Gaziantep 9. Sıra Mehmet İslam Hatay 4. Sıra Necmettin Çalışkan Isparta 3. Sıra Hüseyin Yıldızhan İstanbul 1 Bölge 5. Sıra Birol Aydın İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Mustafa Kaya İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Bülent Kaya Kastamonu 2. Sıra Kadir Yalçın Kayseri 2. Sıra Mahmur Arıkan Kocaeli 3. Sıra Hasan Bitmez Kütahya 2. Sıra Ahmet Sunar Ordu 3. Sıra Ahmet Toklucuoğlu Rize 3. Sıra Muhammet Yıldız Sakarya 7. Sıra Ali Fethi Gürler Samsun 2. Sıra Mehmet Karaman Şanlıurfa 8. Sıra Abdullah Direk

GELECEK PARTİLİ ADAYLAR

Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır Konya 2. Sıra Hasan Ekici Konya 4. Sıra Ömer Ünal Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten

DEMOKRAT PARTİLİLER

Cemal Enginyurt İstanbul 1. Bölge 9. Sıra Haydar Altıntaş İzmir Birinci Bölge 7. Sıra Salih Uzun İzmir İkinci Bölge 5. Sıra

İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ