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CHP'nin aday listesinde hangi partiye kaç vekillik verildi? Aslan payı 25 isimle Ali Babacan'ın

Politika Haberleri

CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini dün YSK'ya teslim etti. Bununla birlikte seçime CHP listelerinden girme kararı alan partilere kaç vekil verildiği de ortaya çıktı. Hararetli tartışmalara neden olan listeye göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3 isim aday gösterildi.

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, dün saat 17.00'de sona erdi. AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.

CHP, halen milletvekili bulunmayan Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş'un yanı sıra tek milletvekili olan Yozgat'ta aday göstermedi. Bu illerde İYİ Parti listeleriyle seçime gidilecek. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de Yozgat'ta İYİ Parti listesinden aday gösterildi. İYİ Parti de Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize Van, Bartın, Batman ve Düzce olmak üzere 9 ilde milletvekili adayı göstermedi. Bu illerde de İYİ Parti adayları CHP listelerinde yer aldı.

Millet İttifakı'nda İYİ Parti dışındaki partiler CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Ortak liste çalışmaları hararetli geçerken, dün listenin son halinin YSK'ya teslim edilmesi ile hangi partiye kaç vekil verildiği de öğrenilmiş oldu. Buna göre DEVA Partisi'nden 25, Saadet Partisi'nden 24, Gelecek Partisi'nden 19, Demokrat Parti'den ise 3isim aday gösterildi.

İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

  1. Adana 4. sıra Sadullah Kısacık
  2. Ankara 1. Bölge 4. Sıra Sadullah Ergin
  3. Ankara 2. Bölge 2. Sıra İdris Şahin
  4. Balıkesir 3. Sıra Burak Dalgın
  5. Diyarbakır 2. Sıra Ali İhsan Merdanoğlu
  6. Elazığ 3. Sıra Ahmet Yıldız
  7. Erzurum 3. Sıra Celal Zunguldak
  8. Gaziantep 3. Sıra Ertuğrul Kaya
  9. Iğdır 1. Sıra Yusuf Aslan
  10. İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Elif Esen
  11. İstanbul 1. Bölge 8. Sıra Hasan Karal
  12. İstanbul 2. Bölge 8. Sıra Evrim Rizvanoğlu
  13. İstanbul 3. Bölge 10. Sıra Medeni Yılmaz
  14. İstanbul 3. Bölge 6. Sıra Mustafa Yeneroğlu
  15. İzmir 1. Bölge 6. Sıra Seda Kaya Ösen
  16. Maraş 2. Sıra İrfan Karatutlu
  17. Kayseri 3. Sıra Burhan Bahadır Özsoy
  18. Manisa 4. Sıra Selma Aliye Kavaf
  19. Mersin 3. Sıra Mehmet Emin Ekmen
  20. Siirt 1. Sıra Umut Dayanan
  21. Sivas 2. Sıra Serdar İnce
  22. Şanlıurfa 3. Sıra Ahmet Tüysüz
  23. Tekirdağ 3. Sıra Cem Avşar
  24. Yozgat 3. Sıra İsmail Yılmaz
  25. Zonguldak 3. Sıra Doğa Şanlıoğlu

  1. Afyonkarahisar 2. Sıra Fatih Aydın
  2. Ankara 3. Bölge 3. Sıra Mesut Doğan
  3. Antalya 5. Sıra Şerafettin Kılıç
  4. Bingöl 1. Sıra Serdar Atalay
  5. Bursa 1. Bölge 3. Sıra Mehmet Atmaca
  6. Çorum 4. Sıra Seyit Ahmet Güher
  7. Diyarbakır 3. Sıra Abdurahman Ergin
  8. Elazığ 2. Sıra Abdullah Akın
  9. Erzurum 2. Sıra Murat Ozan
  10. Gaziantep 9. Sıra Mehmet İslam
  11. Hatay 4. Sıra Necmettin Çalışkan
  12. Isparta 3. Sıra Hüseyin Yıldızhan
  13. İstanbul 1 Bölge 5. Sıra Birol Aydın
  14. İstanbul 2. Bölge 5. Sıra Mustafa Kaya
  15. İstanbul 3. Bölge 7. Sıra Bülent Kaya
  16. Kastamonu 2. Sıra Kadir Yalçın
  17. Kayseri 2. Sıra Mahmur Arıkan
  18. Kocaeli 3. Sıra Hasan Bitmez
  19. Kütahya 2. Sıra Ahmet Sunar
  20. Ordu 3. Sıra Ahmet Toklucuoğlu
  21. Rize 3. Sıra Muhammet Yıldız
  22. Sakarya 7. Sıra Ali Fethi Gürler
  23. Samsun 2. Sıra Mehmet Karaman
  24. Şanlıurfa 8. Sıra Abdullah Direk

  1. Ankara 1. Bölge Nedim Yamalı 5. Sıra
  2. Antalya 4. Sıra Serap Yazıcı Özbudun
  3. Bursa 2. Bölge 2. Sıra Kani Torun
  4. Bursa 1. Bölge 6. Sıra Alpaslan Yıldız
  5. Çanakkale 3. Sıra Yeşim Karadağ
  6. Denizli 3. Sıra Sema Silkin Ün
  7. İstanbul 1. Bölge 10. Sıra Selim Temurci
  8. İstanbul 2. Bölge 7. Sıra İsa Mesih Şahin
  9. İstanbul 3. Bölge 8. Sıra Doğan Demir
  10. İstanbul 3. Bölge 15. Sıra Fevzi Donat
  11. İzmir 2. Bölge 7. Sıra Mustafa Bilici
  12. Kayseri 4. Sıra Zülküf Arslan
  13. Kocaeli 5. Sıra Serap Çakır
  14. Konya 2. Sıra Hasan Ekici
  15. Konya 4. Sıra Ömer Ünal
  16. Muğla 4. Sıra Selçuk Özdağ
  17. Samsun 3. Sıra Mustafa Yeşilyurt
  18. Şanlıurfa 4. Sıra Abdullah Yeşil
  19. Şırnak 1. Sıra Nızar Ökten

  1. Cemal Enginyurt İstanbul 1. Bölge 9. Sıra
  2. Haydar Altıntaş İzmir Birinci Bölge 7. Sıra
  3. Salih Uzun İzmir İkinci Bölge 5. Sıra

İŞTE CHP'NİN İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

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