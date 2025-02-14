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CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, bir parti delegesi ile iki partilinin ifadeleri alındı. Bir parti delegesi, kendisi ve 8 arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini söyledi.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya yönelik başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada bir parti delegesi ile iki partilinin ifadeleri alındı. Bir parti delegesi, kendisine ve arkadaşlarına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini söyledi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

BAŞSAVCILIK, CHP'NİN KURULTAYINI SORUŞTURUYOR

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine, 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

PARTİ DELEGESİ: BİZE PARA TEKLİF EDİLDİ

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi. Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada biri delege 3 tanık ifade verdi

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtı. Önümüzdeki günlerde tanıkların beyanlarında ismi geçen kişilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili paylaşım yapan şahısların da kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

ya birakin sunlarin pesini chp den bi bok olmaz .. hepsi curuk hepsi makam mevki pesinde yine herkes bencil olacak.. gercekten esitlik adalet pesinde olanlar var hepbirlikte onlara bakin

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

İktidar CHP nin başına Kılıçdaroğlunu getirip İmamoğlu ve Mansur Yavaş un cumhurbaşkanı adayı yapılmasını önlemek istiyor.. Gerisi hikaye

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Chp'ye oy veren sevgili vatandaşlar, iyi okuyun bu haberi, biz söylüyordukda inanmıyordunuz, bunların foyaları tek tek çıkıyor, görün işte bunların ne mal olduklarını.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Eşitlik ve Adalet peşinde olan kim orucun tezcanoğlu akp mi:)) olum siz kamera şakası mısınızr.. milli piyango dan mı çıkıyorsunuz böyle

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

yalan!!!!

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