CHP Milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nu Terk Etmeme Eylemini Sürdürüyor

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyelerine yönelik suç duyurusu üzerine başlattığı TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi devam ediyor.

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyelerine yönelik suç duyurusu üzerine başlattığı TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi devam etti.

CHP milletvekilleri, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin, tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine dün TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattı. Gece boyunca genel kuruldan ayrılmayan CHP milletvekilleri bu sabah nöbet değişimi yaptı. Nöbeti, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu başkanlığındaki 20 milletvekili devraldı. CHP'liler, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemini 12 Kasım Pazar gününe kadar devam ettirecek.