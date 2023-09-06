CHP Milletvekili Tutdere, Sinciklilerin deprem yaralarının sarılması için destek beklediğini söyledi

Adıyaman'ın Sincik ilçesini ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinleyerek, seçimlerde AK Partiye oy vermede şampiyon olan Sinciklilerin ve Adıyaman halkının depremin yaralarının sarılması konusunda destek beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CHP Sincik İlçe Kongresinin ardından Sincik İlçe Başkanı Mustafa Şahin ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere burada Sinciklilerle bir araya geldi. Ardından CHP Sincik ilçe örgütüyle birlikte Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u ziyaret etti.

Sincik'te de Adıyaman'daki diğer ilçelerde olduğu gibi vatandaşların depremden kaynaklı öncelikli sorunları olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Sincik her seçimde iktidar partisine çok yüksek oranda oy veren bir ilçemiz. Ancak bugün yapmış olduğumuz istişarelerde de gördük ki iktidar deprem sonrası Sincikli'ye yeteri kadar ilgi göstermemiş. Özellikle İnlice Beldesindeki yurttaşlar 6 Şubat depremlerinin aylar geçmiş olmasına rağmen sorunlarının giderilmediğini ve halaa Sivrice depreminden kalan eksiklikler olduğunu ifade ettiler. Sivrice depreminde evleri ağır hasarlı olan yurttaşlarımızın bir kısmının evlerinin temelleri atılmış, bir kısmının bugüne kadar yer seçimleri dahi yapılmamış. Vatandaşlar o günden bugüne mağdur. 6 Şubatta meydana gelen depremlerde mağdur olan yurttaşlarımızın da yer tespitleri konusunda sıkıntılar var. Vatandaş kışı bu konteynerlerde nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor, verilen konteynerlerde malzeme eksikliği var, klimalar yok. Dolayısıyla kışa hazırlık anlamında öncelikle konteynerlerin mevsim koşullarına uygun hale getirilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca hem İnlice'de hem de Sincik'in diğer köylerinde bir an evvel yer tespitlerinin yapılması büyük önem arz ediyor. Buradan cumhurbaşkanına çağrı yapıyoruz, Sincik şampiyon olduğunuz bir ilçe. Şampiyon olduğunuz ilçedeki yurttaşlar ve Adıyaman halkı sizlerden depremin yaralarının sarılması konusunda daha çok destek bekliyor. Biz Adıyaman'ın dört bir yanındaki tüm yurttaşlarımız adına hükumete, İçişleri Bakanlığı'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına çağrı yapıyoruz. Kış koşulları yaklaşıyor, mevsim koşulları ağırlaşacak. Dışarıda olan, barınma sorunu çözülmeyen yurttaşlarımız var. Elinizi çabuk tutun, vatandaşlarımızın daha çok mağdur olmaması için tedbir alın. Bütün kurumları daha duyarlı olmaya, tedbir almaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN