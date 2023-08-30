CHP Milletvekili Seyit Torun, Anıtkabir'e alınmadı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir'e alınmadığını belirtti. Torun, " Anıtkabir'e girmek için dört bir yanından uğraşıyorum sabahtan bu yana. Cumhurbaşkanı gelecek diye her bir tarafı kesmişler ve maalesef şu anda 30 Ağustos törenlerine giremiyorum. Ne ana kapıdan alıyorlar ne buradan. Halkından bu kadar korkan bir lider olabilir mi" sözleriyle tepki gösterdi.

Devlet erkanı bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve Birinci Cumhurbaşkanı, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna çıktı.

Seyit Torun, sosyal medya hesabından, "Halkından korkan Cumhurbaşkanı olur mu? Erdoğan gelecek diye Anıtkabir dört bir yandan kapatılmış. Milletvekili olarak bile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'e girmek için saatlerce uğraştık. Yazık değil mi insanımıza, neden, kimden çekiniyorsunuz" notuyla bir video paylaştı.

"HALKINDAN BU KADAR KORKAN BİR LİDER OLAMAZ"

Torun, açıklamasında Anıtkabir'e bir milletvekili olarak giremediğini söyledi. Torun, "Anıtkabir'e girmek için dört bir yanından uğraşıyorum sabahtan bu yana. Cumhurbaşkanı gelecek diye her bir tarafı kesmişler ve maalesef şu anda 30 Ağustos törenlerine giremiyorum. Ne ana kapıdan alıyorlar ne buradan. Halkından bu kadar korkan bir lider olabilir mi? 30 Ağustos törenleri için milletin temsilcisi olarak maalesef engelleniyorum ve hiçbir kapıdan içeri alınmıyorum. Bunu kabul etmek mümkün değil. Halkından bu kadar korkan bir lider olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.