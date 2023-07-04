CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Meclis'teki Tutumları Eleştirdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda eski bakan vekillerin korumalarla dolaşmasını eleştirerek, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Ayrıca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğunu ve 15 yaş altı evlilikleri de gündeme getirdi. Kılıç, Meclis'in ekonomik sorunlara odaklanması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda; "Yeni gelen eski bakan vekillerimiz var, geçen dönemde bazı vekiller koridorlarda korumalarla dolaşıyorlardı, Gazi Meclis'te kimi kimden koruyorlar bu korumalar. Hem de bazen bize, bazen çalışanlara omuz atarak geçiyorlar koridorlardan. On tane korumayla gezilen Meclis değildir 2. yüzyıl Meclisi" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda bugün gündem dışı söz alarak gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğunu gündeme getirdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Montaj videoyla gazeteci Merdan Yanardağ'ın cezaevinde olduğu bir ülkede hukukun üstünlüğünden, demokrasiden bahsedemeyiz. Bu zulmü Meclis tutanaklarına geçirmeyen bu zulme 'dur' demeyen, adalet çağrısı yapmayan Meclis değildir 2. yüzyıl Meclisi. Hukuk intikam kılıcı gibi kullanılır oldu, cezaevlerinin milletvekillerinden gazetecilerden, siyasetçilerden intikam alma yerlerine dönüştüğü bu düzeni değiştirmek için mücadele etmeliyiz. Cumhuriyet değerlerini tam anlamıyla hayata geçirerek, ikinci yüzyıla yaraşır bir Türkiye için çalışmalıyız. Demokrasi mücadelesine parti ayrımı olmaksızın birer tuğla koymalıyız."

"CAN ATALAY'A ÖZGÜRLÜK"

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki gösteren Kılıç, "Bakın bugün İnsan Hakları Komisyonu toplanıyor, bu toplantının bir üyesi de Milletvekili Can Atalay nerede? Cezaevinde. Milletin seçilmiş milletvekilinin cezaevinde olduğu bir Meclis değildir, 2. yüzyıl Meclis'i."

"KORUMALAR OMUZ ATIYOR!"

Eski bakan olan milletvekillerinin Meclis'teki tutumlarından yakınan Kılıç, şöyle konuştu:

"Bakın iki hafta önce vekil odama geldiğimde kapımın zorlanarak açıldığını gördüm. Meclis Başkanımız derhal bir soruşturma açtı. Soruşturma devam ediyor. Korkumuz yok ama vekilin güvenlik önlemlerinden kuşku duyduğu bir Meclis değildir, 2. yüzyıl Meclis'i.

Yeni gelen eski bakan vekillerimiz var, geçen dönemde bazı vekiller koridorlarda korumalarla dolaşıyorlardı, Gazi Meclis'te kimi kimden koruyorlar bu korumalar. Hem de bazen bize, bazen çalışanlara omuz atarak geçiyorlar koridorlardan. On tane korumayla gezilen Meclis değildir 2. yüzyıl Meclisi."

FATİH ERBAKAN'A TEPKİ

Kılıç, 15 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği yönündeki açıklamaları nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a da "15 yaş altı doğum, bir yılda yüzde 25 arttı. Bu konu mutlaka parlamentonun gündeminde olmalı. Maalesef bunu savunanların bu Meclis'te olması, bu ülke için utanç vesikasıdır" diye tepki gösterdi.

PARLAMENTONUN EV ÖDEVİ

Sevda Erdan Kılıç, parlamentonun yeni dönemde ekonomik sorunlara ivedilikle odaklanması gerektiğini belirtirken, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"EYT sorunu tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Kademeli emeklilik, Staj mağdurları, Bağ-kur mağdurları gündemimizde olmalı. Depremzedelerin tüm sorunları gündemimizde olmalı. Ehliyet affı ve diğer beklenen af gündemimizde olmalı. Kamudaki öğretmenlerin, mühendislerin kadro sorunu tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Atanmayan üniversite mezunları gündemimizde olmalı. Adıyaman İsias Otel'de depremde kaybettiğimiz yavruların, canların sorumluları gündemimizde olmalı. Rabia Naz Vatan, Burak Oğraş, Ali Emir, Volkan Beyhan ve daha nice şüpheli çocuk ölümleri gündemimizde olmalı. 2023'ün ilk 5 ayında 101 kadın katledildi. Kadın cinayetleri gündemimizde olmalı. Kadınların istihdamda ve hayatın her alanında karşılaştığı sorunlar gündemimizde olmalı. Türkiye maalesef çalışanlar açısından dünyanın en kötü 10 ülkesinden biri oldu hem bu sorunu hem işsizlik sorununu çözmek de gündemimizde olmalı. Umudunu yurtdışına bağlamış gençleri bu ülkede tutacak koşulları sağlamak da gündemimizde olmalı. Çocukların eğitimden sağlığa kadar tüm sorunları gündemimizde olmalı. Çiftçinin emeklinin emekçinin sorunları gündemimizde olmalı"