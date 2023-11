CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: Göç sorununu istismar etmek isteyen aşırı sağcılar olabilir

Avrupa'daki aşırı sağcıların Türkleri, Müslümanları hedef aldığını anımsatan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Atatürk'ün çizdiği çerçevenin dışına taşıp, göç sorununu Türkiye'de de istismar etmek isteyen aşırı sağcılar olabilir. Dikkatli olmak zorundayız. Çünkü göç sorununu en yakıcı şekilde biz yaşıyoruz. Evrensel değerleri kendisine rehber edinen kurucu liderimiz Atatürk'ün öğretisine her zamankinden daha sıkı sarılmamız gereken zamanlardayız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, bugün X hesabından yaptığı açıklamada dünyada aşırı sağ görüşün yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye'de göç sorununu istismar etmek isteyen aşırı sağcıların da olabileceğini belirten Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"AŞIRI SAĞ TIRMANIŞTA"

"Aşırı sağ tırmanışta. Hollanda'da, İtalya'da, İsveç'te, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da başarı elde ediyorlar. Bulaşıcı bir virüse benziyorlar. Avrupa'daki aşırı sağcılar Türkleri, Müslümanları hedef alıyorlar. Bizden nefret etmeleri için ismimizin Ahmet olması, Ayşe olması yetiyor. Kıyılarımıza kadar vuran bu dalgaya karşı uyanık olmak ve göç sorununu istismar edenlere müsaade etmemek zorundayız. İlk iş; Cumhuriyetimizde düzensiz göçle etkili bir mücadele yürütmektir. Pazarlık malzemesi olarak görülen bu meseleyi ulusal bir ciddiyetle ele almaktır. İnsanlık onurunu çiğnemeden bu konuyu yönetebiliriz.

"ATATÜRK'ÜN ÖĞRETİSİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA SIKI SARILMAMIZ GEREKEN ZAMANLARDAYIZ"

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Nazi rejiminden kaçıp ülkemize sığınanları hatırlayalım. Nitelikli iş gücüne sahip olan bilim insanları Türkiye'ye kabul edilmişti. Türkçe öğrenme şartı vardı. Sonuçta, pek çok kürsüde üniversitelerimize fayda sağlamışlardı. İzlememiz gereken göç politikası tam olarak budur. Atatürk milliyetçiliğinin bize çizdiği yol yeterlidir. Milletimizi aşağı çekecek her şeye 'Hayır', muasır medeniyetler seviyesini aşmamızı sağlayacak her şeye 'Evet' diyebilmektir. Atatürk'ün çizdiği çerçevenin dışına taşıp, göç sorununu Türkiye'de de istismar etmek isteyen aşırı sağcılar olabilir. Dikkatli olmak zorundayız. Çünkü göç sorununu en yakıcı şekilde biz yaşıyoruz. Evrensel değerleri kendisine rehber edinen kurucu liderimiz Atatürk'ün öğretisine her zamankinden daha sıkı sarılmamız gereken zamanlardayız."