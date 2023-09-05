CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den mahkumlar için af çağrısı

CHP Elazığ Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de mahkumlar için af düzenlemesi yapılması gerektiğini belirterek, af talebini gündeme getirdi. Sarıgül, afın siyasi bir talep olmadığını vurgulayarak, toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için af çıkarılmasını istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de mahkumlar için af düzenlemesi yapılması gerektiğini belirterek, "TBMM ve Türkiyeme sesleniyorum. Affet Türkiyem diyorum ve haksızlığa uğramışlar için affet Türkiyem. Annelerin ve babaların hasretini dindirmek için affet Türkiyem. Çocukları sevindirmek için affet Türkiyem. Benim şefkatli, merhametli, kadirşinas devletim af konumuz kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir talep değildir. Af çıksın da şu kadar oy alalım talebi değildir. Af talebimiz vicdanı bir taleptir" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında cezaevinde bulunan mahkumlara af talebini gündeme getirdi. Sarıgül, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı şerefine toplumda bir af beklentisi var ve bu beklentiyi artık görmezden gelemeyiz. Kader mahkumlarına geçmişi geride bırakma, temiz ve yeni bir sayfa açma fırsatını mutlaka verelim. Bir toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna gelin bütün parlamentoda imza atalım. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında mutlaka bir af çıkararak kader mahkumlarını sevindirelim" diye konuştu.

Sarıgül, çeşitli suçlardan cezaevinde olanların verilerini paylaşarak, "TBMM ve Türkiyeme sesleniyorum. Affet Türkiyem diyorum ve haksızlığa uğramışlar için affet Türkiyem. Annelerin ve babaların hasretini dindirmek için affet Türkiyem. Çocukları sevindirmek için affet Türkiyem. Benim şefkatli, merhametli, kadirşinas devletim af konumuz kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir talep değildir. Af çıksın da şu kadar oy alalım talebi değildir. Af talebimiz vicdanı bir taleptir" dedi.

AKP'nin seçimden önce verdiği sözleri hatırladan Sarıgül, şunları söyledi:

"Memurlarımıza 3600 ek gösterge için söz verdiniz ve vermediniz. BAĞKUR, emekliliği 7200 güne indirecektiniz, bunu bekliyoruz. Yeni evleneceklere ev kredisi verecektiniz bunu bekliyoruz. Ev hanımlarına da emeklilik hakkını vereceğinizi bütün meydan ve mitinglerde dile getirdiniz. Öğrencilerimize ücretsiz internet verecektiniz, bunu her fırsatta söylediniz. Milyonlarca öğrenci şu anda ücretsiz interneti beklemekte. Gençlere cep telefonu ve bilgisayardan vergiden muaf tutacaktınız. Gençlerimiz marka ayrımı yapmadan böyle bir indirimi okullar açılmadan beklemekte. Özellikle yazılıda 99 aldı ama evlat mülakatta kaldı, yazılıda 97 aldı ama evlat mülakatta kaldı. Mülakatı kamuda kaldıracaktınız, her miting meydanlarında söylediniz ve lütfen mülakatı kaldırmanızı özellikle bekliyorum.

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak dediniz, en düşük memur maaşı 22 bin lira oldu ama büyükşehirlerde kiralar olabildiğine yükseldi, 10 bin liradan, 15 bin liradan aşağı kiralık ev yok. 22 bin lira maaşın yarısı kiraya gidecek, kalan maaşla memurumuz nasıl geçinecek. Gelin memurlarımıza bir kez daha çözüm bulalım.

"BİR ÖĞÜN MUTLAKA ÜCRETSİZ YEMEK"

Okullar açılacak, her tarafı dolaşıyorum. Velilerimiz kara kara düşünmeye başladı. Velilerin okul masraflarını düşürmemiz lazım. Okul ihtiyaçlarından mutlaka ve mutlaka KDV'nin kalkması şart. Şöylesine bir bakıyorum, ülkemizde karnı zil çalan, derse aç giren binlerce öğrencimiz olduğunu üzülerek görüyorum. Karnı zil çalarken, derse aç giren öğrencimiz nasıl ders yapacak? Bir çocuğumuzun dahi karnının aç kalması yazıktır günahtır... Çocuklarımıza okulda bir öğün mutlaka ücretsiz yemek verilmesini de gerçekten talep ediyorum. Bu yapılmayacak bir şey değil. Bunu Şişli'de belediye başkanı olduğum dönemde uzun yıllar yaptım."