CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki Mülakat Usulsüzlüklerini Sordu

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün mülakatlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Kamu emekçilerinin iddia ettiğine göre yazılıdan yüksek not alan birçok memur mülakatta aldığı düşük not nedeni ile sınavdan başarısız olmuş. Mülakat hangi şartlarda yapılmış, sorular nasıl belirlenmiştir" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Uzun, TBMM Başkanlığı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Uzun, önergesinde AKP iktidarının seçim vaadi olmasına rağmen mülakatların devam ettiğini kaydederek, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 31 Ekim Salı günü görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sözlü mülakat sonuçlarını açıkladı. Geçen dönemlerden farklı olarak bu sene duyuru, liste halinde yapılmadı bu sebeple sınava giren adaylar sıralamalarını öğrenemediler. Sıralamadaki yerlerini tam olarak bilmedikleri için de tedirgin bir bekleyiş içindeler. Görülen o ki iktidar mülakat çilesine son vermediği gibi sonuçları dahi açıklamıyor" değerlendirmesini yaptı.

"KAMU EMEKÇİLERİ KENDİ YÖNTEMLERİ İLE SINAV SONUCUNA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"

Sınav sonuçlarını öğrenemeyen adayların kendi yöntemleri ile sonuçlara ulaşmaya çalıştığını belirten Uzun, "Kamu emekçileri puan sıralamalarını öğrenmek için kendi imkanları ile WhatsApp gruplarından liste oluşturmuşlar. Bu listelerden çıkan sonuçlara göre yazılı puanı yüksek olan bazı adaylara düşük not, yazılı puanı düşük olan bazı adaylara ise yüksek not verildiğine dair iddialar var. Eğer böyleyse sıralamada büyük değişiklikler olduğu aşikar. Bir an önce sonuçlar açıklanmalı ve şaibeler ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

"MÜLAKATTA VERİLEN PUANLARIN ÖNCEDEN BELİRLENDİĞİ VE SINAV SONUÇLARINA DAİR ŞÜPHELERİ DE ARTTIRMAKTADIR"

Uzun'un değerlendirmesi şöyle:

"Sözlü mülakatta verilen puanların sanki önceden ayarlanmışçasına küsuratlı bir şekilde olduğuna dair iddialar var. Toplamda 4 soru sorulan adaylara 70,67 veya 74,33 gibi küsuratlı sözlü notlar verildiği iddiaları mülakatta verilen puanların önceden belirlendiği ve sınav sonuçlarına dair şüpheleri de arttırmaktadır.

TKGM Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda adayların itiraz haklarını tam olarak kullanabilmeleri için puanların liste halinde duyurulması ve sınav sonuçları üzerindeki sis perdesinin kaldırılması gerekmektedir. Hala listelerin açıklanmamış olması adayların itiraz haklarını kullanmalarına da engel oluyor. Bir an önce listeler açıklanmalı ve sorularımıza şeffaf ve doğru bilgiler verilerek kamuoyu aydınlatılmalıdır."

"MÜLAKAT HANGİ ŞARTLARDA YAPILMIŞ, SORULAR NASIL BELİRLENMİŞTİR"

Cumhur Uzun'un Bakan Özhaseki'ye yönelttiği sorular şöyle;

"Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçlarına dair duyuru liste olarak açıklanırdı. Bu dönem neden liste olarak açıklanmadı? Gerekçesi nedir?

-Sonuçları kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarından öğrenmeye çalışan kamu emekçilerinin iddia ettiğine göre yazılıdan yüksek not alan birçok memur mülakatta aldığı düşük not nedeni ile sınavdan başarısız olmuş. Mülakat hangi şartlarda yapılmış, sorular nasıl belirlenmiştir?

-Neden hala sıralı liste açıklanmamıştır? Sıralı liste ne zaman açıklanacaktır?

-Sözlü mülakatta verilen puanların sanki ayarlanmışçasına küsuratlı bir şeklide olduğu iddia edilmektedir. 70,67 veya 74,33 gibi küsuratlı sözlü notların verilmesi bu konudaki şüpheleri de arttırmaktadır. Sorulara verilen cevaplara yapılan puanlama standartları nedir? Küsuratlar nereden kaynaklanmaktadır?

-Yazılı sınav sonucuna göre müdür kadrosu adayları için yazılı sınav sonucunda ilk 150'ye giren kaç aday mülakat sonrası 150 dışında kalmıştır? Yine yazılı sonrası ilk 150'ye giren kaç adayın sıralaması mülakat sonrası değişmiştir?

-Yazılı sınav sonucuna göre müdür yardımcılığı kadrosu adayları için yazılı sınav sonucunda ilk 250'ye giren kaç aday mülakat sonrası 250 dışında kalmıştır? Yine yazılı sonrası ilk 250'ye giren kaç adayın sıralaması mülakat sonrası değişmiştir?"