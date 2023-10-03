CHP Menemen Belediyesi'nin taşınmaz satışını protesto etti

KERİM UĞUR

CHP Menemen İlçe Başkanlığı, Menemen Belediye Başkan Vekili AKP'li Aydın Pehlivan'ın belediyeye ait olan taşınmazları satışa çıkarmasını protesto ederek Menemen Belediyesi'ne sloganlarla yürüdü.

AKP'li Menemen Belediyesi, daha önce satışa çıkardığı 146 taşınmazın ardından yeniden satışa çıktı. Belediye, ihaleleri bugünden itibaren 6 Ekim'e kadar sürecek olan Menemen Seyrek'te bulunan 65 arsa nitelikli taşınmazı daha satışa çıkarttı. Belediyeye ait taşınmazların satışına CHP Menemen İlçe Başkanlığı tepki gösterdi.

CHP'liler ellerinde "Bu vebal ödenmez, Menemen'in geleceği gasp edirmeyeceğiz" yazılı pankartla bugün Menemen Cumhuriyet Meydanı'ndan Menemen Belediyesi'ne kadar yürüyerek durumu protesto etti. Eyleme CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda partili ve yurttaş katıldı.

"BU ARAZİLER SİZLERİN OLSAYDI, PARSEL PARSEL SATAR MIYDINIZ?"

Yürüyüşün ardından belediye önünde açıklama yapan CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, şöyle konuştu:

"AKP'li Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, göreve geldiği günden beri arazi satışlarıyla İzmir gündeminden düşmedi. Menemen'in geleceği satılmasın diye defalarca uyarmamıza rağmen bizlere kulak tıkadılar. Son çare olarak arazilerimizi korumak için belediye kapısına dayandık. Buradan AKP'li yöneticilere sesleniyoruz; Bu araziler sizlerin olsaydı, parsel parsel satar mıydınız? Elinizi derhal Menemen'den çekin. Menemen'in geleceğini yandaş sanatçılara, plastik süslere ve asfalta yatıran AKP'li yöneticilerin lale devri bitecek. Sattığınız her karış toprağın hesabını sandıkta soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Menemenli hemşehrilerimize de çağrımızdır; sizleri açlığa, sefalete mahkum eden israfçıların biletini sandıkta kesin! İhaleye girecek olan kişileri uyarıyoruz; yanlış hesap Bağdat'tan döner!"

"SANKİ BABALARININ MALINI SATMAK İSTİYORLAR"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da şunları söyledi:

"Menemen halkının sandıktan çıkan iradesini gasp edenler bugün burada Menemen halkının taşınmazlarını da gasp etmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Menemenlilerle birlikte mücadele edeceğiz. Nasıl ki bu göreve bir hak gaspıyla gelindiyse şimdi de sanki babasının malını satmak istiyorlar. Buna dur demek için buradayız. Bu mücadeleyi mecliste de sürdürmek için buradan söz veriyorum. Bu hesaplar belki yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. Bu hesabı Menemenliler 31 Mart 2024'te sandıkta göreceklerdir. Buna inanıyoruz."