CHP'liler Karaali köyünde saldırıya uğradı

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanıldığı tespiti yapan CHP'liler saldırıya uğradı. Darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 30 kişilik bir grubun linç girişiminde bulunduğunu belirterek, 'Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım'

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanıldığı tespiti yapan CHP'liler saldırıya uğradı. Darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 30 kişilik bir grubun linç girişiminde bulunduğunu belirterek, "Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım" dedi.

Toplu oy kullanıldığı tespiti üzerine Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Karaali köyüne giden CHP'liler saldırıya uğradı. 30 kişilik grubun saldırısında darp edilen eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, hastaneye giderek tedavi oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şeker, şunları söyledi:

"Taziye evinde sandıkları toplamışlar, okula toplamamışlar. Karaali İlkokulu sandığı olarak geçiyor. 1 oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak oy kullanılıyor. Gelmeyenler yerine oy kullanılıyor. Kadınların bir tanesi oy kullanmaya gelmedi. Linç girişiminden sonra yine usulsüzlük yapmışlar, Mahmut Tanal vekil geldikten sonra ben oradan ayrıldım.

Ben savcılığa şikayetlerimizi veriyoruz, tutanakla ilgili işlemleri de yapıyoruz. Bize linç girişimi oldu. 30 kişilik bir grup biz sandık görevlilerine linç girişiminde bulundu. Biz gözlemci olarak oradaydık. Burnumuzda filan darp izleri var. Sandığa sahip çıkın. Biz demokrasiyi korumak için mücadele ediyoruz."

"MÜŞAHİTLERİN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa Eyyübiye'de görevli vekilimiz Ali Şeker, Karaali Mahallesi 2165 numaralı sandıkta yaşanan usulsüzlüklere karşı çıktığı için bir grup tarafından darp edildi! Yetkilileri uyarıyoruz; sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın!"

"CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

"İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı. Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın."