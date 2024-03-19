Üye Girişi
Haberler

CHP lideri Özgür Özel'in "Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna yine aynı yanıt geldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

31 Mart yerel seçimleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Bilecik'te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var mı?" diye sorup alandakilerden "Var" yanıtını aldı. Bugün ise Artvin'de konuşan Özel, Antalya mitingindeki videonun montaj olduğunu iddia ederek Artvinlilere de aynı soruyu sordu. Artvinliler, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusuna "Var" yanıtını verince ortaya komik görüntüler çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Antalya'da, öncesinde de Bilecik mitinginde sorduğu "Cumhurbaşkanı Erdoğan" sorusunu bu kez de Artvin'de sordu. Vatandaşlardan gelen yanıt ise değişmedi.

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde halka seslenirken, "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sormuş, alandan ise "Var" yanıtını almıştı. Cevaba sinirlenen Özel, "Yok işte yok!" demişti.

CHP lideri Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna yine aynı yanıt geldiCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 18 Mart'taki Antalya Gazipaşa mitingi

AYNI SORUYA BİR KEZ DAHA AYNI CEVABI ALDI

Özel, bugün Artvin'deki mitinginde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sarf ettiği "Oy var mı?" videosuna montaj yapıldığını iddia etti. CHP lideri daha sonra alandaki Artvinlilere "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" diye sordu. Alandakiler ise Özel'in sorusuna "Var" yanıtını verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna yine aynı yanıt geldi

BİLECİK'TE 3 KEZ AYNI YANITI ALMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bilecik'te seçmenlerle buluşan Özgür Özel, vatandaşlara hitabında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Oy var mı?" şeklindeki sorusuna kalabalıktan 3 kez "Var" yanıtı almıştı.

CHP lideri Özgür Özel'in 'Erdoğan'a oy var mı?' sorusuna yine aynı yanıt geldiCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Mart'taki Bilecik mitingi

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel Artvin Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title