CHP lideri Özel oyunu Manisa'da kullandı: Huzurlu bir seçim olsun

31 Mart seçimleri için 61 milyondan fazla seçmen sandık başına giderken, bu seçmenlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.

EŞİ VE KIZIYLA BİRLİKTE OY KULLANDI

Eşi ve kızıyla birlikte oyunu Manisa'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanan Özgür Özel, oyunu kullandığı okuldan çıkışı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI

Özel, "Değerli basın mensupları, hepinize iyi pazarlar diliyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Geçmiş dönemde şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu ancak çok büyük olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. Herkese bugün sakinliğini korumaları çağrısını yapıyorum. Kazanma sevincinde, tüm vatandaşlarımıza silahlardan uzak durma çağrısı yapıyoruz. Elbette sevinç gösterileri olacaktır, bu seçimin kaybedeni olmayacaktır. Sandıkta 20 milyon, 30 milyon kişiyiz. Ama yarın 84 milyon kişiyiz. YSK'yi takip ediyoruz. Şu ana kadar bir sorun yok" diye konuştu.