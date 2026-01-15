CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görüldü.

CHP'Lİ VEKİLDEN JANDARMAYA HAKARET

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, büyük bir skandala imza attı. Bir personeli "Bırak oğlum beni" diyerek iten Özçağdaş, araç içindeki jandarmaya da "Şerefsiz" diyerek hakaret etti. Özçağdaş'ın yanında bulunan bir şahsın da yine jandarma personeline "İsrail'den gelmesiniz İsrail'den" diyerek bağırdığı görüldü. O anlar, kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal görüntüler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi ve soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEPKİ: SİZ JANDARMAYI SAHİPSİZ Mİ SANIYORSUNUZ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li isimlerin imza attığı skandala tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda CHP'li Özçağdaş'ı ve yanındakileri kasteden Yerlikaya, "Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

ÇELİK: BU ÇİRKİN DAVRANIŞLARI VE SÖZLERİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara, "CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. "Saldırganlık" bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir." ifadeleriyle tepki gösterdi.