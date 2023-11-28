CHP'li Ulaş Karasu, DHMİ yetkilileri hakkındaki yolsuzluk iddialarını TBMM'ye taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül ve DHMİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ayfer Kara ile ilgili yolsuzluk iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül ve DHMİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ayfer Kara ile ilgili yolsuzluk iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ""Gül ve Kara'nın ev sahibi olmasına ilişkin basına da yansıyan DHMİ içinde de konuşulan söz konusu iddialar doğru mudur? Söz konusu kişiler ile ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından bu kişiler hakkında bakanlığınızda herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Kabine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaş Karasu, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül ve DHMİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ayfer Kara ile ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ural Köroğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şunları kaydetti:

"DHMİ ile iş yapan ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ihaleleri alan YDA adlı şirketle yakın ilişkileri olduğu ve aynı şirketin DHMİ müteahhidi olduğu Ankara'daki lüks bir siteden ev sahibi olduğu belirtilen DHMİ KÖİ Dairesi Başkanlığı'nı ve danışmanlığınızı yapan Murat GÜL, 24.11.2023 tarihinde DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Aynı siteden DHMİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ayfer Kara'nın da ev sahibi olduğu öne sürülmektedir.

YDA firmasının Dalaman Havalimanı'nın işletmecisi olduğu ve YDA'nın 2017 yılında 150 bin metrekare üzerinden yapılan ve teslim alınan havalimanı terminal binasında kiraya tabi alanın 6 yıl sonra 'bir anda 25 bin metrekare küçüldüğü' ve YDA'nın da 25 yıl boyunca işleteceği bu havalimanına 25 bin metrekare eksik kira ödemesi yapacağı belirtilmektedir. Sözleşme şartlarına göre havalimanı işletmecisi YDA'nın, DHMİ tarifesindeki arazi ücretinin yüzde 50'sini de ödemekle mükellef olmasına karşın, bu genel kuralı deldiği ve bu firmaya arazi kirası payının yüzde 50'den alt birim olan yüzde 20'ye düşürüldüğü, bu kararda da Kara'nın başkanlığını yaptığı Strateji Geliştirme Dairesi'nin imzasının olduğu belirtilmektedir."

"GÖREVLERİ KAMUNUN HAKLARINI SAVUNMAK OLAN BU BÜROKRATLARIN BU TÜR YOLSUZLUK İDDİALARIYLA ANILMASI ETİK OLARAK DOĞRU MUDUR"

Ulaş Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Gül ve Kara'nın ev sahibi olmasına ilişkin basına da yansıyan DHMİ içinde de konuşulan söz konusu iddialar doğru mudur? Söz konusu kişiler ile ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından bu kişiler hakkında bakanlığınızda herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir?

-Görevleri kamunun haklarını savunmak olan bu bürokratların bu tür yolsuzluk iddialarıyla anılması etik olarak doğru mudur? Adları kamudan değil, bir müteahhit firma ile anılan söz konusu kişilerin tarafsız olması nasıl beklenmektedir?

-Murat Gül hakkındaki iddialara karşın, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanma yeterliliğine sahip midir? Hangi kriterler göz önünde tutularak ataması yapılmıştır? Gül, hala Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi'nin (HEAŞ) de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta mıdır? Yapmakta ise bu kurumdan veya başka kamu kurumlarından maaş almayı sürdürmekte midir?

-Dalaman Terminali'nin 'aniden' 25 bin m2 küçülmesiyle ilgili bakanlığınız ne zaman hangi koşullarda bilgi sahibi olmuştur? Küçülmenin ve firmanın arazi kira payının düşürülmesinin hukuki dayanağı nedir? Bu konuyla ilgili olarak kurum içinde Strateji Geliştirme Dairesi'nin dışında başka bir birimden görüş alınmış mıdır?

-Gül'ün ataması 'terminalin küçülmesi' ve ilgili firmanın arazi kira payının düşürülmesinin sonra gerçekleşmiştir? Bu konu bakanlığınızda araştırma, inceleme veya soruşturmaya konu olmuş mıdır? Olacak mıdır?

-Hukuksuz atama ve ilgili iddialarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinizin görüşü nedir?

-Dalaman Havalimanı Terminali'nin sözleşmesine göre, sözleşme bitimine kadar geçecek olan 25 yılda her bir yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere kiraya tabi 'küçülme'ye ödenmesi gereken tutar nedir? Oluşacak 'kamu zararı' kim ya da kimler sorumlu olacaktır?"