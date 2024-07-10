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CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?

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Van Valisi iken 2017 yılında Van Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Diyarbakır Valisi olarak atandı. Gelişme sonrası bir paylaşım yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu "Zorluoğlu'nun Diyarbakır Valisi olarak atanması umarım olası bir 'kayyum atamasının' ön hazırlığı değildir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Diyarbakır Valiliği'ne Murat Zorluoğlu atandı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA KARARI

Van Valisi iken 2017 senesinde Van Belediyesi'ne kayyum olarak atanan, daha sonrasında ise 2019-2024 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zorluoğlu'nun Diyarbakır Valisi olarak atanması dikkat çekti.

CHP'Lİ TANRIKULU'NDAN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Daha önce #Van Valisi ve Kayyumu olan, 2019-2024 yılları arasında da Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilerek #Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle #Diyarbakır Valisi olarak atandı.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Sivil toplumla, meslek örgütleriyle ve kentin dinamikleriyle yürütmesi gereken görevinde kendisine Diyarbakır Valisi olarak başarılar diliyorum.

"UMARIM KAYYUM ATAMASININ ÖN HAZIRLIĞI DEĞİLDİR"

Vali, Kayyum ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmış Sayın Murat Zorluoğlu'nun Diyarbakır Valisi olarak atanması umarım olası bir "kayyum atamasının" ön hazırlığı değildir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, 2017-2108 yıllarına ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

İNGİLTERE'DE YÜKSEK LİSANS YAPTI

2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı. 2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Belediye Başkanlığı Murat Zorluoğlu Diyarbakır Trabzon Kayyum Van Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Rıdvan Doğan:

yaşı doldu emekli oldu ondan biri atandi geri z... lı

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Mehmet Arı:

yerinde bir karar teröristlere bırakılacak degil

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0
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