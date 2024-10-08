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CHP'li Tan: Türk Vatandaşları Şengen Vizesi İçin Mağdur

CHP'li Tan: Türk Vatandaşları Şengen Vizesi İçin Mağdur
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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türk vatandaşlarının Şengen vizesi alma sürecinde yaşadığı sorunları ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirdi. Tan, Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşların haklarını koruyacak etkin politikalar üretmediğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türk vatandaşlarının Şengen vizesi konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bizim düşüncemize göre Avrupa Birliği, Türkiye'de demokratik kurum ve teamüllerin giderek erozyona uğraması nedeniyle Türkiye'deki hükümete üstü kapalı yaptırımlar uyguluyor." dedi.

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk vatandaşlarının 3 yıldır AB ülkelerinden Şengen vizesi alma konusunda çok büyük mağduriyetler yaşadığını anımsatarak, CHP'nin Türkiye'yi temsil ettiği tüm platformlarda Avrupalı muhataplarına bu mağduriyeti anlattığını ancak sorunun çözümüne dair somut adımlar göremediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin 1963'ten bu yana AB'ye tam üyelik yolunda verilen emekleri hiçe sayarak üyelik müzakerelerini rafa kaldırmasının, Avrupalı hükümetleri Türk vatandaşlarına özensizce muamele etme konusunda cesaretlendirdiğini ileri süren Tan, "Bizim düşüncemize göre Avrupa Birliği, Türkiye'de demokratik kurum ve teamüllerin giderek erozyona uğraması nedeniyle Türkiye'deki hükümete üstü kapalı yaptırımlar uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Tan, Şengen Bölgesi ülkelerinin, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine yasa dışı yollarla göç etmeye çalıştığı vakaların artmasını gerekçe gösterdiğini ifade ederek, "AB ülkelerinin Türkiye ve Türk vatandaşlarına yönelik katı ve yer yer ayrımcı uygulamalarda bulunduğu bir gerçek fakat ülkemizde bu gerçeklik irdelenirken, konu yalnızca Avrupa'da ırkçı fikirlerin yaygınlığı ya da İslamofobi'nin varlığı üzerinden değerlendiriliyor. Türkiye'de hükümetin, özellikle Dışişleri Bakanlığının, Türkiye pasaportunun itibarını yükseltecek ve vatandaşlarımızın haklarını daha iyi koruyacak politikaları yeterince uygulayamadığından kimse bahsetmiyor." diye konuştu.

AB Komisyonu tarafından 18 Nisan 2024'de Hindistan vatandaşlarına yönelik "kademeli vize" uygulamasının yürürlüğe konulduğunu anlatan Tan, "Neden Dışişleri Bakanlığı, bizim vatandaşlarımızın da kademeli vize uygulamasından otomatik yararlanabilmesi hususunda bir çalışma yürütmemektedir?" sorusunu yöneltti.

Namık Tan, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması kapsamındaki vize serbestisinin neden hala yürürlüğe girmediğine de sorarak, "Dışişleri Bakanlığının yeterli olduğu bahanesiyle AB Bakanlığını kapatan zihniyet, AB üyeliği şöyle dursun, neden anlaşmalarla kazanılmış temel bir hakkı yürürlüğe koyma konusunda bu kadar etkisiz kalmıştır? Bu soruların muhatabı olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bu konuya öncelikli olarak eğilmesi konusunda açık çağrı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

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