CHP'li Tan: Dışişleri Bakanlığı'nın 'sıradanlaştırılması' süreci tam gaz devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Namık Tan, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO'dan heyetlerin bulunduğu Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tan, toplantı sonrasında açıklamanın Dışişleri Bakanlığı yerine 'İletişim Başkanlığı' diye adlandırılan siyasi propaganda merkezinden yapıldığını belirterek, Dışişleri Bakanlığı'nın 'sıradanlaştırılması' sürecinin devam ettiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Namık Tan; Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO'dan heyetlerin bulunduğu Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısına ilişkin, "İsveç ile NATO üyeliği konusunda çok önemli müzakereler yapılıyor. Toplantı mekanı 'Külliye' denilen yer. Heyet Başkanı 'Külliye'de Başdanışman. Toplantı sonrasında açıklama olması gerektiği şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndan değil 'İletişim Başkanlığı' diye adlandırılan siyasi propaganda merkezinden yapılıyor. Toplantıya MSB ve MİT mensuplarının yanında lütfedip Dışişleri'nden de memurlar alıyorlar. Kısacası, devletin en gözde kurumlarından biri olan Dışişleri Bakanlığı'nın 'sıradanlaştırılması' süreci tam gaz devam ediyor. Üzücü ve endişe verici" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Namık Tan, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı Üçlü Muhtıra kapsamında kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tan'ın paylaşımı şöyle:

"İsveç ile NATO üyeliği konusunda çok önemli müzakereler yapılıyor. Toplantı mekanı 'Külliye' denilen yer. Heyet Başkanı 'Külliye'de Başdanışman. Toplantı sonrasında açıklama olması gerektiği şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndan değil 'İletişim Başkanlığı' diye adlandırılan siyasi propaganda merkezinden yapılıyor. Toplantıya MSB ve MİT mensuplarının yanında lütfedip Dışişleri'nden de memurlar alıyorlar. Kısacası, devletin en gözde kurumlarından biri olan Dışişleri Bakanlığı'nın 'sıradanlaştırılması' süreci tam gaz devam ediyor. Üzücü ve endişe verici…"