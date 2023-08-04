CHP'li Sarıgül: Özgür Özel meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemeli

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında partisindeki değişim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Genel Başkanlığa aday olanların mevcut görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Sarıgül, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Özgür Özel şu anda grup başkanımız, meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemesi lazım. Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız." ifadelerini kullandı.