CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişi eski MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan

Dün akşam selin vurduğu Şanlıurfa'da açıklama yapan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdiği sırada bir grup tarafından "Burası siyaset yeri değil, acımız var. HDP nerede?" sözleriyle protesto edip yuhalandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir yayında Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişinin eski MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan olduğunu iddia etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile birlikte selin vurduğu Şanlıurfa'ya gitti. Kılıçdaroğlu, burada basın açıklaması yaptığı sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞMASI SIRASINDA YUHALANDI

Kılıçdaroğlu konuşması sırasında hükümeti eleştirince kalabalık arasından bir kişi "Burası siyaset yeri değil, acımız var ya" diye tepki gösterdi. Daha sonra kalabalık arasındaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

CHP'Lİ ÖZEL: PROTESTO EDEN KİŞİ ESKİ MÜSİAD ŞUBE BAŞKANI

Yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kişinin eski MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan olduğunu öne sürdü.

"CHP ZİHNİYETLİ, BİZ SİZİ BİLİRİZ, GİDİN BURADAN"

Özel, TELE1'e yaptığı açıklamalarına şu sözlerle devam etti; "Konteynerin birinden birisi genel başkanımızı protesto etmeye başladı. İlk başta şaşırdım; konteynerden bir depremzede diye düşünüyorsunuz, 'CHP zihniyetli, biz sizi biliriz, gidin buradan, falan.' O sırada Veli Ağbaba (CHP Malatya milletvekili) o konteynere doğru döndü ve 'Hüseyin bey, tanıdım sizi, gördüm sizi' dedi. 'Abi tanıyor musun' dedim; 'Hüseyin Kalan' dedi, MÜSİAD'ın eski başkanı."

"KENDİNİ DEPREMZEDE GİBİ KONTEYNERE SOKMUŞ"

Hüseyin Kalan'ın kendini bir depremzede gibi konteynerin içine soktuğunu öne süren Özel, "Oradan genel başkanımızı protesto ediyor. Foyası ortaya çıkınca, bu sefer döndü Saadet Partililere, 'Yazıklar olsun size, Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor, siz nasıl olur da CHP'lilerle kolkola yürürsünüz. Nasıl hakaretler falan. Bu normal bir şey değil" diye konuştu.